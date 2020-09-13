Золотую книгу Твери двинем в соцсети

Вот она какая - Золотая книга Твери! Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Нашей тверской Золотой книге в этом году исполняется девять лет, но очень немногие горожане (вот останови на улице прохожего) смогут ответить, что это за книга такая и зачем она. Популяризация слабовата?

Так мы, журналисты, про нее со страниц газет-журналов-сайтов регулярно рассказываем... Видимо, надо по-другому. Но как, Елена Павловна?

- К сожалению, не все в Твери интересуются городской жизнью. Мы регулярно не только рассказываем в прессе о книге, в течение девяти лет фолиант не раз представляли на широкое обозрение в рамках различных акций (к примеру, он был в Герценовке). Но постоянно доступ к книге всех желающих мы не можем обеспечить. Это драгоценное рукописное издание. Хранится оно в кабинете председателя Тверской городской Думы.

- А может, большой баннер в городе просветительский повесить - так рядовой горожанин, прогуливаясь, о книге узнает. Или соцсети... Сейчас ведь у всех в телефонах доступ к ним есть. У книги существует своя страничка в соцсетях?

- Идеи интересные, по поводу баннера - надо подумать, да и в соцсетях отдельной странички книги нет. Вся информация о ней представлена на сайте Думы. Может, стоит озадачиться и создать такую страницу.

- Новые имена наших выдающихся земляков вносят в книгу в День национального единства 4 ноября, то есть совсем скоро. Выдвижение кандидатур уже началось?

- Да, времени немного. За оставшиеся два неполных месяца мы должны принять пакеты документов, рассмотреть кандидатуры и утвердить их на Совете Золотой книги (в совет входят шесть членов Общественной палаты города -Ред.), вынести наше решение на заседание Думы. А депутаты их своим решением должны утвердить. Сейчас по возможным кандидатам есть два имени - историк Иван Забелин и поэт Александр Гевелинг (это инсайд!). Но пока документы по ним в процессе подготовки. Так что те, кто хочет заявить имена великих наших земляков на внесение в Золотую книгу - милости просим.

- Я хочу: шансонье Михаила Круга. Считаю, для популяризации Твери в современной истории он сделал как никто другой много. Я могу это сделать и как?

- Заявить кандидатуры на внесение вы лично не сможете. Могут это сделать лишь общественные организации и депутаты гордумы. Если человек лично уж очень хочет ходатайствовать за какую-либо историческую персоналию, он обычно обращается в общественную организацию - и организация направляет документы от своего имени. Порядок подачи, список необходимых документов можно найти на сайте Думы Твери в разделе Золотой книги.

Председатель Совета Золотой книги города Твери, член городской Общественной палаты Елена Баранова. Фото: ТИА

Справка «КП»

Золотая книга Твери была создана в 2011 году решением городской Думы при поддержке Общественной палаты города. В книгу заносятся имена людей, чьими усилиями создавалась Тверь, на поступки которых нужно равняться.

Каждая новая запись вносится в богато украшенный фолиант раз в год - в День народного единства 4 ноября. Первые записи, которые были сделаны в ней, посвящены князю Михаилу Ярославичу Тверскому и его супруге, святой равноапостольной княгине Анне Кашинской.

Сейчас в книге 18 имен наших выдающихся земляков. Создана тверская книга по образу и подобию питерской «Золотой книги» (ей в этом году 20 лет), она хранит традиции «Золотой книги» Российской империи. Вообще же всего два российских города - Тверь и Питер - имеют такую красивую золотокнижную традицию.

Кстати, в 2014-м в Тверь привозили «Золотую книгу» Санкт-Петербурга, для того чтобы вписать в нее имя известного поэта Николая Гумилева, частенько посещавшего Тверскую губернию.