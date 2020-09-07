Заблудились, но все живы: Пропавшие в Сочи дети из спортивной школы Твери вышли на связь

Местонахождение детей определено, за ними отправились спасатели. Фото: ПТО.

В понедельник, 7 сентября, из Сочи поступила информация, что в горах пропала группа детей – воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва из Твери. Восемь юных спортсменов и трое взрослых покинули гостевой дом в поселке Эсто-Садок в первой половине дня воскресенья (6 сентября). Они направились в пеший поход в сторону озера, расположенного на высоте 2320 метров на южном склоне Роза Хутор.

В составе группы – восемь воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва «Тверь» в возрасте от 10 до 17-ти лет. В спортшколе ребята занимаются лыжами и спортивным ориентированием.

По данным «КП»-Кубань», в группе оказались воспитанники СШОР «Тверь»: Александр Е. (15 лет), Михаил К. (12 лет), Мария К. (10 лет), Евгений П. (13 лет), Ксения Ф. (17 лет), Дарья Ф. (11 лет), Богдан П. (15 лет).

С детьми был 36-летний тренер высшей категории по лыжным гонкам СШОР «Тверь» Сергей Удалов и двое совершеннолетних вожатых: Дмитрий С. (22 года) и Давид Б. (21 год).

Группа перестала выходить на связь с родственниками с воскресенья 13:30 по московскому времени.

На поиски пропавших организовали конно-спасательные группы и технику высокой проходимости МЧС, профессиональных альпинистов, волонтёров. По информации Краснодарского главка МЧС, группа туристов нигде официально не зарегистрировалась и со спасателями маршрут своего похода не согласовала, что осложняло поиски.

В СКР по Краснодарскому краю начали доследственную проверку по факту исчезновения туристов. Органы следствия присоединились к поисковым мероприятиям, на место отправили криминалистов.

Как стало известно «КП»-Тверь», поездка детей в Сочи не была организована СШОР. Детей отправили отдохнуть и потренироваться родители.

– Дети отправились на отдых по инициативе родителей, за их счёт, с тренером, которому родители доверяют. Сам тренер сейчас находится в отпуске, - сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

Детский омбудсмен также добавила, что местные спасатели поддерживают связь с МЧС Тверской области, а родители пропавших детей оперативно информируются о происходящем.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя утром 7 сентября провёл экстренное совещание по ситуации с пропавшими детьми и поручил держать происходящее под контролем, а также при необходимости оказать любую помощь краснодарским спасателям.

Корреспондент «КП»-Тверь», срочно отправившийся в Спортивную школу Олимпийского резерва «Тверь», чтобы узнать, не известны ли подробности о пропавших, никого в школе не обнаружил. Родителей у школы не было, дверь в здание была заперта.

Вскоре после этого пришла радостная новость: один из пропавших детей смог дозвониться своей матери. Ребёнок сообщил: все живы и здоровы, но заблудились в районе Красной поляны и в настоящий момент идут вдоль реки. Какое-то время пропавшие не могли дозвониться до родных, так как не получалось поймать сеть. Позже туристы поднялись выше на гору и смогли выйти на связь.

За детьми и их сопровождающими вылетел вертолёт МЧС.

Сотрудникам МЧС удалось связаться с группой по телефону. По информации «КП»-Кубань» все дети здоровы, спасатели их проинструктировали, по завершении спасательной операции ребятам окажут психологическую помощь.