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В горах в Сочи вышли на связь потерявшиеся воспитанники из тверской школы Олимпийского резерва

Один ребёнок смог дозвониться маме
Степан КАМЕНЕВ
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Потерявшихся в горах в Сочи тверских детей нашли.

Потерявшихся в горах в Сочи тверских детей нашли.

Фото: Василий ХОДАРЕВ

Группа воспитанников из тверской школы Олимпийского резерва, которая 6 сентября пропала в горах в Сочи, нашлась. Один из юных спортсменов смог дозвониться маме и сообщить, где они находятся. Все живы. Об этом сообщает «КП» - Кубань».

Сейчас к тверичанам отправляются сотрудники МЧС.

Маршрут туристов удалось отследить по камерам. Сначала они доехали на автобусе до Красной поляны, а оттуда отправила к Хмелёвским озёрам.

Напомним, поиски пропавших восьмерых детей и троих взрослых начались ночью 7 сентября. В Сочи был развёрнут штаб МЧС, территорию прочёсывали поисковики на лошадях и кинологи. Утром вылетел спасательный вертолёт.

Всё обошлось благополучно. Вот только почему группа, о чём сообщили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, не зарегистрировалась перед походом и не получила разрешительные документы – остаётся вопросом.

ЧП