В Правительстве Тверской области контролируют ситуацию с пропавшими в Сочи тверскими детьми

Пропавших в горах в Сочи тверских детей нашли. Фото: ПТО.

Во время того, как вопрос рассматривали, поступила информация, что восемь воспитанников тверской детской школы Олимпийского резерва и три сопровождающих вышли на связь. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил держать ситуацию под контролем, работать вместе с руководством Краснодарского края и сотрудниками МЧС. При необходимости Тверской регион будет оказывать помощь.

Уточняется, что туристическая группа свернула не на ту тропинку у реки в районе горы Ачишхо в Красной поляне. Идя вдоль горной реки, они пытались поймать мобильную связь, чтобы сориентироваться по навигатору.

Затем участники похода решили подняться на гору, чтобы выйти на связь. Сеть появилась, когда они были ещё в пути на вершину.

Один из юных тверичан смог дозвониться матери. Все оказались живы и здоровы. За ними вылетел вертолёт МЧС.

Связаться с группой не могли с 6 сентября, ночью 7 сентября начались поиски.