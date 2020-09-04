Духовных дел мастер: Удалось приоткрыть тайну некрополя древней Старицкой обители

Особое место на территории обители - некрополь. От него веет стариной и вечным покоем... Фото: Александр ЖМУЛИН

Совсем недавно мне посчастливилось впервые побывать за белыми стенами древнего Свято-Успенского монастыря. Того самого, откуда первый русский патриарх Иов, а в катакомбах, по слухам, скрыта библиотека Ивана Грозного…

Я попал в обитель на праздник Успения Богородицы в день напутствия первоклашек. Там меня больше всего поразил местный некрополь — захоронение, расположенное как бы в отстранении и в тоже время рядом, за главным храмом.

Там среди пары деревьев на поляне установлено около 120 надгробий разных видов, абсолютное большинство уже «обветренно» быстротекущим временем.

Есть тут и богатые надгробия, с вертикальными плитами и выбитыми в камне крестами и эпитафиями, есть попроще, есть совсем неприметные.

На одно из последних, весьма старое на вид, всё покрытое мхом, мое внимание обратил совершенно случайно встретившийся краевед, преподаватель Старицкого колледжа Александр Шитков.

Он сообщил, что это и есть самое старое из сохранившихся и восстановленных после богоборческого разгула большевиков надгробий.

- Долгое время было непонятно, кому же оно установлено, монастырь никогда не вел своего журнала, кто где похоронен, - отметил краевед. - Но в итоге удалось расшифровать надгробие. Это надгробие архимандрита Тарасия. Его называли духовных дел мастером, потому что он открыл при обители в 1809 году первое духовное училище. Он прослужил настоятелем монастыря около 42 лет и скончался в его стенах, здесь и похоронен.

Вот так непритязательно выглядит самое старинное надгробие монастыря. Фото: Александр ЖМУЛИН

Также Александр Шитков рассказал и об еще некоторых интересных надгробиях. Одно из них принадлежит иеромонаху Мартирию (в переводе с древне-греческого - свидетель), похороненному в 1871 году. На надгробии эпитафия: «Никто со мной в грехах не ровен, безмерно, Боже, я виновен».

- Многие эпитафии на надгробия писались еще при жизни людей, которым они адресовались. Эта, судя по всему, как раз такая, мало того, она написана самим Мартирием, - заметил Александр Шитков.

- За что же он так себя заклеймил?

- Не берусь ничего по этому поводу утверждать, нам сие неизвестно. Но эту эпитафию можно воспринимать как суровое покаяние.

Нагробный камень Мартирию. Фото: Александр ЖМУЛИН

Надгробия надгробиями, но в обители есть целый наземный каменный склеп. Он расположен прямо рядом с главным храмом несколько отдельно от площадки некрополя.

Внутри на каменном возвышении стоит нечто вроде каменного гроба. На него люди кладут монетки… Снаружи на одной из стен — длинная надпись, какие-то знаки, а сверху инициалы — И.Ф.Г.

- Интересное захоронение, хотя я не уверен, что там остались останки, - прокомментировал краевед. - Братия долго не знала, кто же здесь упокоен. Но видите, на стене тут представлены изображения высших орденов Российской империи. По ним и выяснили. Сделали запрос в геральдическую комиссию в Санкт-Петербурге. Оказалось, что это склеп Ивану Федоровичу Глебову. Это тот самый дворянин, кому принадлежало знаменитое имение Знаменское-Раёк под Торжком. Почему он захоронен именно здесь, история умалчивает. Скорее всего, сам так захотел.

Склеп Ивана Глебова, как выяснилось. Фото: Александр ЖМУЛИН

- А почему на надгробие кладут деньги? Что за странная традиция да еще в стенах православной обители?

- Я пытался это выяснить, спрашивал у местных. Мне ответили, что так делали их мамы, папы, деды, а зачем — пожимают плечами. Традиция, говорят. Но я думаю, это как бы знак того, что богатый в этом мире должен делиться. Это как напоминание.

В склепе. На каменном надгробии - монетки. Фото: Александр ЖМУЛИН

Александр Шитков рассказал, что сейчас он пишет новую книгу, посвященную некрополю Старицкой Свято-Успенской обители. Он провел серьезное исследование.

- Вот здесь - порядка 120 надгробий, но как мне удалось выяснить, здесь похоронено гораздо больше людей, - заявил краевед. - Мне уже известно не меньше 500 имен. Здесь упокоено 14 архимандритов, четыре игумена. А сколько простых иноков? Многие надгробия ведь не уцелели после советской власти. Фонду восстановления монастыря пришлось проделать большую работу, чтобы привести некрополь в божеский вид. Надгробия ведь были свалены кое-как.

По словам Александра Шиткова, вся выложенная плиткой площадь рядом с главным храмом, по сути, является кладбищем:

- Под ней даже есть полуметровые склепы, некоторые с арками, из красного кирпича. Но хода к ним уже нет.

Всего на территории некрополя сейчас около 120 надгробий. Их было больше... Фото: Александр ЖМУЛИН

. Фото: Александр ЖМУЛИН

. Фото: Александр ЖМУЛИН