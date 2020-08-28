Учиться, учиться и молиться: Игорь Руденя и Виктор Христенко напутствовали первоклассников в древней обители Старицы

Дети запустили в пасмурное небо над монастырем разноцветные шарики. Фото: Александр ЖМУЛИН

28 августа в Старицком Свято-Успенском мужском монастыре было многолюдно, а колокола звонили в ознаменовании одного из главных православных праздников — Успения Пресвятой Богородицы. Но в тоже время этот звон словно приветствовал и пришедших сюда с родителями десятков нарядно одетых ребятишек. Их ждет первый класс и свет ученья.

Встретить праздник в древней обители (основана в 1110 году!) и пожелать первоклассникам хорошей учебы в город приехал уже привычный здесь гость — известный государственный деятель, в прошлом вице-председатель Правительства РФ Виктор Христенко. К нему присоединился губернатор Тверской области Игорь Руденя.

До этого мне приходилось видеть радующую глаз обитель, проезжая по мосту через Волгу. За стенами святыни я оказался впервые.

Там высятся над другими постройками два благообразных белых храма. Вблизи в них чувствуется дух старины, особая монастырская атмосфера.

Главный храм обители с колокольней. Фото: ПТО

Впечатления от внутренней территории обители остались исключительно приятные. Везде чисто, благоустроенно, уютно, я бы даже сказал покойно (в хорошем смысле слова).

Как оказалось, к этому руку, а вернее будет сказать - немалые финансовые вливания, приложил Виктор Христенко. Он много лет, с 2001 года всячески помогает обители. Является председателем Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря…

Виктор Христенко и Игорь Руденя приняли участие в возглавляемом чинными священниками крестном шествии вокруг главного храма.

Через некоторое время началась церемония напутствия первоклашек.

Однако глава региона глава региона сперва решил отметить заслуги Виктора Христенко.

- Дорогие дети, вот этот дядя, который здесь стоит, на протяжении многих-многих лет восстанавливает эту обитель, - обратился к ребятам Игорь Руденя.

А затем вручил дяде Христенко знак «Во благо земли Тверской».

- Вы знаете какой сегодня праздник? - спросил у детей Игорь Руденя.

- Даааа!!! - дружно прокричали без пяти минут школьники.

- Успение Богородицы, его называют второй Пасхой, это праздник, который утверждает торжество жизни, - объявил губернатор. - Мы поздравляем вас с праздником Успения Богородицы, с тем, что вы скоро пойдете в школу, что вы станете совсем взрослыми. Мы вам желаем слушаться своих учителей, родителей. Не забывайте, что вы наше будущее и вам нужно хорошо учиться, чтобы потом прийти нам на смену. Не забывайте свою Родину - Старицу и Старицкий район.

Игорь Руденя и Виктор Христенко с улыбками послушали, как дети бойко читают стихи про первоклассников, то есть про себя. Фото: ПТО

- Очень хорошо, что этот день стал традиционным для проводов ребят в школу, в новую жизнь и это продолжается уже не один год. И здорово, что вас меньше не становится. Я хочу вам пожелать, чтобы каждый день давал поводы для улыбок, для широко открытых глаз, и чтобы каждый день был вам интересен, - сказал Виктор Христенко первоклассникам.

Настоятель обители отец Паисий пригласил первоклассников в детские кружки при монастыре, где учат рисовать, звонить в колокола.

- Вы готовы к нам прийти? - вопросил иеромонах.

- Дааааа!!! - вновь дружно закричали дети.

Часть из них держала разноцветные воздушные шарики и по команде отпустила их. Шарики красиво улетели в небо. Лишь один ненадолго зацепился веревкой за крест храма, а затем также исчез в вышине.

Дети с восторгом следили как взлетают шарики. Фото: Александр ЖМУЛИН

После этого дети с родителями отправились по домам, а Игорь Руденя и Виктор Христенко осмотрели интерактивную фотоэкспозицию «Валаам», устроенную в обители. Там журналисты узнали, что вскоре будет создано мобильное приложение «Старицкий Свято-Успенский монастырь». Его можно будет скачать абсолютно бесплатно.