Коронавирус в Твери, последние новости на 2 августа 2020 года: организованных мероприятий к Дню ВДВ не будет, а бегуны решили побежать

Всего на утро 2 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4626 человек, инфицированных COVID-19 (+29 заболевших за сутки).

631 человек (+ 13) изолирован.

3851 человек (+14) выздоровели.

144 человека (+2) умерли.

Крупные очаги заражения- Тверь, Кимры, Конаковский район, Ржев, Калининский и Лихославльский районы.

Самый большой прирост заболевших за стуки показали Тверь (+9) и Ржев (+5).

Сегодня в Твери будет перекрыто движение. И связано это не с 90-летием ВДВ, а со спортсменами. 2 августа в Твери, как и ещё в 85 городах страны, в Твери пройдёт полумарафон «За бег. РФ». В Твери забеги начнутся в 9:00.

С 4:00 утра нельзя будет парковаться, а с 6:00 и до 16:00 нельзя ездить по следующим улицам:

- по набережной Афанасия Никитина (от площади Мира до Комсомольского проспекта);

с 7:00 до 14:00 перекроют движение:

- по улице Скворцова-Степанова (от набережной Афанасия Никитина до Горького);

- по Старому мосту и Волжскому проезду.

А вот официальных праздничных мероприятий к 90-летию ВДВ не будет. Всё решено перенести на следующий год.

На всякий случай напоминаем, что коронавирус не закончился - число заболевших в последние дни растёт. Режим повышенной готовности в Тверской области не отменён.

Поэтому маска, перчатки и средства дезинфекции — всё ещё нужны.