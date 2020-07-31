2020-07-31T08:25:27+03:00
Общество

В Твери перекроют дороги из-за полумарафона «Забег.РФ»

Автомобилистам стоит заранее обдумать пути объезда и места парковки
Виктория ТУШКОВА
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К яркому празднику бега присоединится и Тверь. Фото: Забег.рфК яркому празднику бега присоединится и Тверь. Фото: Забег.рф
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В воскресенье, 2 августа в Твери пройдёт массовый полумарафон «Забег.РФ», из-за чего в городе перекроют несколько участков дорог.

2 августа с 4:00 утра и до окончания забега будет нельзя припарковаться на следующих участках:

- набережная Афанасия Никитина (от Комсомольского проспекта до Петербургского шоссе);

- проезду Храма Трёх Исповедников;

- улица Скворцова-Степанова (от набережной Афанасия Никитина до Горького);

- Волжский проезд, от площади Мира до улицы Советской).

2 августа с 6:00 до 16:00 перекроют движение всех видов транспорта:

- по набережной Афанасия Никитина (от площади Мира до Комсомольского проспекта);

-на проезде у Храма Трёх Исповедников.

2 августа с 7:00 до 14:00 перекроют движение:

- по набережной Афанасия Никитина (от пл. Мира до Петербургского шоссе)

- по улице Скворцова-Степанова (от набережной Афанасия Никитина до Горького);

- по Старому мосту и Волжскому проезду (от площади Мира до Советской).

Напомним, «Забег.РФ» - IV Всероссийский полумарафон. В нём примут участие 85 городов по всей стране. Дистанции рассчитаны на разные возраста и разную спортивную подготовку: 21,1 км, 10 км, 5 км и 1,5 км. Полумарафон должен был состояться 31 мая, но его перенесли из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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