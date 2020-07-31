В Твери перекроют дороги из-за полумарафона «Забег.РФ»
В воскресенье, 2 августа в Твери пройдёт массовый полумарафон «Забег.РФ», из-за чего в городе перекроют несколько участков дорог.
2 августа с 4:00 утра и до окончания забега будет нельзя припарковаться на следующих участках:
- набережная Афанасия Никитина (от Комсомольского проспекта до Петербургского шоссе);
- проезду Храма Трёх Исповедников;
- улица Скворцова-Степанова (от набережной Афанасия Никитина до Горького);
- Волжский проезд, от площади Мира до улицы Советской).
2 августа с 6:00 до 16:00 перекроют движение всех видов транспорта:
- по набережной Афанасия Никитина (от площади Мира до Комсомольского проспекта);
-на проезде у Храма Трёх Исповедников.
2 августа с 7:00 до 14:00 перекроют движение:
- по набережной Афанасия Никитина (от пл. Мира до Петербургского шоссе)
- по улице Скворцова-Степанова (от набережной Афанасия Никитина до Горького);
- по Старому мосту и Волжскому проезду (от площади Мира до Советской).
Напомним, «Забег.РФ» - IV Всероссийский полумарафон. В нём примут участие 85 городов по всей стране. Дистанции рассчитаны на разные возраста и разную спортивную подготовку: 21,1 км, 10 км, 5 км и 1,5 км. Полумарафон должен был состояться 31 мая, но его перенесли из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU