2020-07-29T13:14:34+03:00
Общество

В Твери не будет масштабного празднования 90-летия ВДВ

Торжества перенесены на 2021 год из-за коронавируса
Степан КАМЕНЕВ
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Пышных торжеств в День ВДВ не будет.Пышных торжеств в День ВДВ не будет.
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День Воздушно-десантных войск России отмечается во второй день августа. В 2020 году свои коррективы внёс коронавирус.

В Твери в этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки не будет массовых мероприятий в честь 90-летия со дня основания элиты Российской армии – ВДВ. Об этом говорится в официальном сообщении Тверского регионального отделения Союза десантников России.

2 августа десантники ограничатся автопробегом по улицам города с флагами своего рода войск и возложением цветов к мемориалам и обелискам.

Все праздничные концерты и акции руководство областного Союза десантников перенесло на 2021 год. Это, однако, не мешает однополчанам и боевым товарищам встретиться на Ильин день и вспомнить военную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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