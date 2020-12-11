В Твери начинают работу уличные ледовые площадки

В Твери начинают работу катки на улице
Фото: Марина МИТРОФАНОВА
В субботу, 12 декабря, начинают работу сразу несколько открытых ледовых площадок в Твери. Расписание работы опубликовала администрация города.
Уже залит каток на Тверском областном ипподроме, на ул. 1-я Соляная, д.1. Время работы: четверг-пятница с 16:00 до 22:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 22:00.
Каток в Парке Победы будет работать с понедельника по пятницу с 12:00 до 22:00, выходные дни - график такой же.
Каток у ТРЦ "Рубин" открыт ежедневно с 10:00 до 22.00.
Также отметим, что в этом году впервые будет открыт каток в ландшафтном парке "Тьмака" в центре Твери. Заливать его планируют в конце декабря.