Вице-чемпионы КВН из Твери записали ироничные интервью с актёром Деревянко и фигуристом Ягудиным

Богдан все-таки узнал у Деревянко, какая на вкус клюква. Фото: скрин видеоролика канала "Плюшек" в Youtube.

Давненько не было новостей от тверских юмористов из экс-команды КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого». Да, той самой, что в первом сезоне в Вышке взяла "бронзу", во втором смогла дойти до второго места, чуть не выиграв, а потом неожиданно прекратила выступать в КВН. В последний раз мы рассказывали о том, что «Плюшки» сняли антишоу для Youtube, в августе.

Тогда певцу Сергею Жукову предлагалось выпить крови петуха, сделать легкий салатик из живой козы, и вообще творилась какая-то дичь. Местами забавная, большей частью - смешная, в традициях несколько психиатрического юмора «Плюшек».

В ноябре ребята взялись за старое, но в новом формате - в малом.

Если в том августовском шоу были серьезные декорации и все походило на какой-то перевернутый с ног на голову и снятый остроумными клиентами психбольницы «Вечерний Ургант», то пара их новых роликов - это пародия на расплодившиеся в соцсетях интервью со «звёздами».

У «Плюшек» в роли звёзд настоящие «звёзды» - актер Павел Деревянко и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Декорациями, правда, в студии и не пахнет. Хотя нет, есть обычные стулья и чёрный фон.

В роли непробиваемого интервьюера выступает хедлайнер «Плюшек», самый яркий участник Богдан Лисевский. И отметим, Дудю до него далеко.

- Вы так на моего деда похожи, - говорит он в один момент первой жертве малого формата Павлу Деревянко.

- Да, ну, значит, офигенно твой дед выглядит, - парирует актер.

- Не, он очень старый.

- Вы ели когда-нибудь клюкву? - наседает Богдан.

- Ели!

- Ну и расскажите нам, простым людям, какая она на вкус?

- Кислая!

- Мечта…

Как рассказал «КП»-Тверь» один из участников команды «Плюшки» Иван Васенев, ребята сознательно перешли на малый скромный формат:

- Пока снимать такие шоу, как с Жуковым, больше не собираемся. Будем делать ролики со стебными интервью для нашего Youtube-канала.

Вслед за Деревянко на интервью у «Плюшек» оказался Ягудин.

- Фу, а чё мельдонием воняет на всю студию, хоть бы жвачку пожевал, - возмущенно начинает беседу с ним Богдан.

Фигурист мужественно держится.

Алексей держался и в принципе выдержал. Фото: скрин видеоролика канала "Плюшек" в Youtube.

- Вы снимались с Гном Гномычем и Яной Рудковской в ролике за поправки. Сколько вам заплатили?

- Это не я, это Женя Плющенко.

- А вы..?

- Хорошо начинается наш разговор. Я Алексей Ягудин.

На олимпийского чемпиона сыплются вопросы о том, правда ли, что его назвали в честь Алексея Чумакова, что его волосы отросли один раз и он больше не стригся, может ли он крутануть тулуп, и так далее в том же духе.

- Это лучшее, наверное, интервью, которое я когда-либо давал, - в определенный момент признается Ягудин.

По словам Ивана Васенева, ни Деревянко, ни Ягудин нисколько не обиделись, напротив, им понравилось:

- Нам с ними сильно повезло, они очень простые, с чувством юмора, сразу поняли всю фишку этих интервью, с ними было легко.

Сейчас почти все ребята из «Плюшек» живут в Москве, там же снимают свои ролики. Однако о Твери не забывают, периодически приезжают навещать родителей.