Коронавирус в Твери, последние новости на 13 ноября 2020: медики обмениваются опытом в лечении COVID-19, «Эстафета Победы» переходит в онлайн

Бригада специалистов из Москвы в рамках обмена опытом в лечении пациентов с коронавирусом проведет несколько дней в Твери. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 13 ноября 2020 таковы:

выявлено 11639 случаев заражения COVID-19 (+185 инфицированных за последние сутки);

4516 (+69 человек) изолированы;

342 (0 за сутки) умерли;

6781 (+116) выздоровели.

По количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии в регионе лидируют:

Тверь 3797 (+52)

Конаковский район 810 (+15)

Ржев 796 (+15)

Кимры 728 (+3)

Калининский район 548 (+5)

Торжок 544 (+3)

Графика: Яндекс

Бригада специалистов ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Минздрава РФ в рамках обмена опытом в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией проведет несколько дней в Твери. По информации регионального правительства, столичные медики и их тверские коллеги начали совместную работу 12 ноября.

Опытом специалисты обмениваются в условиях больничного стационара - в областном клинико-лечебном реабилитационном центре и детской областной клинической больнице, в тех отделениях, где развернуты коронавирусные койки.

- В нашей практике имеет большое значение то, что совместную работу будут вести врачи разных специальностей, и каких-то вопросов будет много и с одной и с другой стороны, - отметила руководитель группы медиков Минздрава, врач-эндокринолог, терапевт Светлана Забровская.

Жизнь в формате социального дистанцирования продолжается. Два интересных события, требующих участия большого количества людей, частично переведены в онлайн. Первое - Экодиктант, который жители области напишут 15 ноября. И если с опытом онлайн-диктантов мы уже знакомы благодаря Тотальному и этнографическому диктантам, то второе событие сложно представить в нетрадиционном формате. Это легкоатлетическая «Эстафета Победы». Событие будет переведено в онлайн лишь частично, что даст возможность не собираться вместе большому количеству людей.