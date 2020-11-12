Проверить свою экологическую грамотность жители региона смогут 15 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тверская область напишет экологический диктант. Проверить свою экологическую грамотность жители региона смогут вместе со всей страной 15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки отходов.

Экодиктант – ежегодная акция. Она нацелена на повышение экологической грамотности людей, популяризацию экологических знаний и повышение экологической безопасности.

Написать экологический диктант в этом году можно будет очно и онлайн. Очные диктанты состоятся в Тверской области на двух площадках: в областной библиотеке имени Горького и в межпоселенческой центральной библиотеке в Спирово.

Подробности об участии в Экодиктанте можно узнать в тверском оргкомитете: 8 (4822)73-31-70 или по электронной почте: sokolovaEV@tverreg.ru.

На портале экодиктант.рус можно познакомиться с правилами диктанта и узнать последние новости этой полезной акции. Там же состоится и онлайн-диктант. На него нужно будет предварительно зарегистрироваться.