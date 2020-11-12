В Твери стартовала "Эстафета Победы" Фото: администрация Твери

С 9 ноября по 10 декабря в Твери проходит легкоатлетическая онлайн-эстафета "Эстафета Победы". Мероприятие посвящено Году памяти и славы.

Принять участие в забеге могут все желающие. Забег проходит в формате командной эстафеты в дистанции 1 км. Участники самостоятельно выбирают безопасное место для уличных пробежек. Отчет в фото и видео-формате необходимо отправить на электронную почту sport@adm.tver.ru.

Первые 300 участников, показавшие лучшее время, получат памятные медали. Также организаторы выберут и наградят самую креативную команду.

Итоги будут опубликованы 16 декабря в Официальной группе тестирования ГТО в Твери.