Новости транспорта Твери: виртуальные проездные для школьников, льготы для студентов и изменения в зимнем расписании

Сергей Верхоглядов пообещал внимательно относиться ко всем обращениям тверских пассажиров. Фото: Тамара Касимова

Транспортная реформа Твери - дело свершившееся, но, как и все новое, требует обкатки. О том, какие перемены ждут пассажиров в ближайшее время, в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) рассказал заместитель министра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов.

Виртуальная карта для школьников

Школьной транспортной картой юные пассажиры сейчас пользуются очень активно: в три-четыре раза чаще, чем во времена существования бумажных школьных проездных. Но при этом бумажки с собой ребенок возить все-таки обязан: при нем должна быть школьная справка. Это не очень удобно. И в ближайшее время у ребят появится еще более продвинутый способ заплатить за проезд - виртуальная карта школьника. Ее можно будет завести в транспортном мобильном приложении. Сделать это ученику помогут в администрации школы.

- Лица, ответственные за это, есть в каждой школе, - сообщил Сергей Верхоглядов. - Они помогут ребенку привязать его телефон к системе. Школьнику необходимо будет сделать селфи для идентификации.

Оплачивать проезд владелец виртуальной карты будет по QR-коду. После оплаты в его телефоне появится виртуальный билет с фотографией юного пассажира. Этот билет школьник и будет предъявлять на контроль, а бумажные справки останутся в прошлом.

Программное обеспечение для виртуальной карты школьника, по словам замминистра, уже готово. Запустить его должны в ближайшее время, возможно, в декабре. Всех школьников пользоваться именно виртуальной картой не обяжут. Ребенок сможет сам выбрать удобный для него способ оплаты.

Льготы для студентов

Не исключено, что в ближайшее время и тверские студенты смогут получить право на льготный проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья». Вопрос об этом рассматривается, сообщил замминистра.

- Задача такая перед нами поставлена. Но решать этот вопрос мы будем с учетом нагрузки на бюджет, - пояснил Сергей Верхоглядов. - За девять месяцев мы перевезли более тридцати миллионов пассажиров и более шести миллионов из них - льготники. Раньше такого не было. Теперь же все категории граждан, имеющие право на льготы, ездят и в транспорте по льготным соцкартам.

Зимнее расписание

1 ноября тверской транспорт перешел на зимнее расписание. Изменения коснулись как автобусов, курсирующих по Твери, так и выезжающих в Калининский район. Перемены в расписании пригородных автобусов в первую очередь связаны с потерей актуальности дачных маршрутов, отмечает замминистра. В городе же работу транспорта пытаются подстроить под расписание предприятий.

Новым расписанием довольны не все, в соцсетях нередко звучат жалобы от пассажиров. И жаловаться стоит: по словам Сергея Верхоглядова, все сигналы рассматриваются.

- С 1 ноября мы ведем ежедневный мониторинг транспортного потока, внимательно относимся ко всем обращениям, поступающим от пассажиров. Буквально в ближайшие дни мы проанализируем всю информацию и примем решения. Если людям новое расписание неудобно, мы его изменим, - пообещал Сергей Верхоглядов.

Обратиться с жалобой или предложением о работе транспорта можно в группы «Транспорта Верхневолжья» в соцсетях, а также на телефон горячей линии: 8 (800) 350-00-99 или в региональный Минтранс: 8 (4822) 34-23-02.

Повышение престижа профессии водителя

Если в начале реформы возникали некоторые кадровые трудности, то сегодня таких проблем нет, говорит замминистра. Штат укомплектован, есть резерв. Около 150 человек находятся в очереди на обучение. Будущие сотрудники проходят бесплатное обучение при условии, что отработают на предприятии минимум год. Им платят стипендию, а иногородним предоставляют комнату в общежитии.

- Вначале у нас работали водители из разных регионов. Сегодня же я с гордостью могу сказать: наши водители - это только жители Тверской области, - говорит Сергей Верхоглядов.

Замминистра также отметил, что сегодня делается все, чтобы вернуть профессии водителя былой престиж.

- Это белая зарплата, в среднем от 50 до 60 тысяч рублей. Это полный соцпакет, возможность участвовать в ипотечных программах, четкая работа медицинской службы. Это выполнение всех обязательств со стороны работодателя, - подчеркнул Сергей Верхоглядов.