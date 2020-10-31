С 1 ноября синие автобусы переходят на зимнее расписание в Твери

Несколько автобусов с 1 ноября изменят маршруты Фото: ПТО

С 1 ноября в Твери изменятся маршруты автобусов: №2, №36, №106, №177, №202, №205 и №225.

С этого же дня на зимнее расписание перейдут пригородные маршруты №101, №102, №121, №138. Рейсов по этим четырем машрутам станет меньше.

Автобусы №2 "Южный – Мигалово" при движении в направлении Мигалово будут следовать по улице Тургенева до Бурашевского шоссе с остановками "Улица Тургенева дом №103, Луговая улица, Улица Тургенева", далее по маршруту.

Маршрут №36 "Мамулино – Сахарово" теперь будет проходить от улицы Оснабрюкской напрямую по Псковской с остановкой у "Глобуса", где автобусы будут разворачиваться и уезжать на Октябрьский проспект, далее по маршруту до Сахарово. В обратном направлении автобусы с Октябрьского проспекта будут поворачивать к "Глобусу" и ехать по Псковской улице в Мамулино.

Автобусы №106 "Торговый центр "Метро" - Эммаусс" поедут от 6-й горбольницы по улице Склизкова и Волоколамскому проспекту с остановками "6-я городская больница, Улица 15 лет Октября, Улица Терещенко, Улица Склизкова, Улица Фадеева, Автовокзал", далее по маршруту и обратно по той же схеме.

Автобусы №177 "Лебедево – Тверь – Дачи" из деревни Лебедево поедут по Волоколамскому шоссе, улице Освобождения, Дружинной улице, через жилые районы Мамулино, Мичуринский, Брусилово по улице Псковской с заездом к гипермаркету «Глобус», где автобусы будут разворачиваться и уезжать на Октябрьский проспект, далее по маршруту. В обратном направлении автобусы будут следовать по Октябрьскому проспекту с заездом к "Глобусу" и в жилые районы, через ТД "Тандем" в Лебедево.

Маршрут №202 "Мясокомбинат – Дмитровское" продлён в деревне Дмитровское на 500 метров, до дома №72.

На маршруте №205 исключат остановки "Боровлево-1" и "Поворот на Боровлево-1". А вместо Луговой улицы, автобусы будут следовать по Конечной улице. На маршруте будут работать дополнительно два автобуса, интервал движения в часы пик будет сокращён с 20 до 15 минут.

Маршрут №225 "Тверь – Новое Семёновское" будет по пути из Твери заежать к деревням Мятлево и Кузьминское. На маршруте будет работать один автобус малого класса и совершать 4 рейса в день.

Блее подробно с измениями в расписании можно ознакомиться на сайте "Транспорт Верхневолжья".