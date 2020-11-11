Будущее Твери: Население вымирает, а показатели растут

Что ждет город над Волгой впереди? Фото: Степан КАМЕНЕВ

В 2021 году в Твери должно стать больше магазинов, а в 2022-м появится еще одна школа. Это следует из прогноза социально-экономического развития областной столицы.

Администрация Твери опубликовала Постановление № 1191 от 29.10.2020 «О прогнозе социально - экономического развития города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Документ делает прогноз динамики основных показателей жизнедеятельности областной столицы и ставит стратегические цели. «КП»-Тверь» предлагает изучить поподробнее, что сулит нам новый социально-экономический прогноз.

Население растет, но не за счет рождаемости

В социально-экономическом прогнозе областного Минэкономразвития, опубликованном в конце 2019 года, отмечалась печальная тенденция: население Тверской области сокращается в последние годы и продолжит сокращаться в дальнейшем. С 2019 по 2024 год ежегодно оно должно убывать на 0,9 – 1,0 %. Росстат также недавно отмечал быструю убыль населения нашего региона.

Но в Твери, по данным рассматриваемого документа, ситуация иная. Среднегодовая численность жителей областной столицы на 2020 год - 425,9 тысяч человек. В будущем году жителей Твери должно стать около 427,7 тысяч. Рост продолжится и дальше. В 2023 году население столицы Верхневолжья должно вырасти до 431,7 тысяч человек.

Есть только одно «но». Рост населения Твери прогнозируется не за счет естественных причин, то есть превышения рождаемости над смертностью, а за счет миграции. Естественная убыль населения в текущем году составила 1,6 тысяч человек. Далее темп убыли снизится, но не существенно: население Твери будет убывать примерно на полторы тысячи человек ежегодно.

Сальдо миграции (разница между количеством человек, прибывших в город, и количеством уехавших) в ближайшие три года будет положительным. Прибывших в Твери будет на 3,4 – 3,5 тысячи больше, чем эмигрантов.

Безработица снижается

В 2020 году безработными в Твери были 1,8% от трудоспособного населения, на учете в службе занятости стояли 8,5 тысяч человек. Уровень безработицы в этом году вырос по сравнению с 2019-м. Вполне вероятно, что на ситуацию повлиял коронавирус. Но в дальнейшем число зарегистрированных безработных будет сокращаться. В прогнозе на 2021 год их будет 1,4 тысячи (0,62%), в следующие два года - 2,3 тысячи (0,6%).

Новые магазины

В этом году количество магазинов уменьшилось, что может быть связано с той же пандемией. В 2019 году магазинов, киосков и других торговых точек в Твери было 2 672. В 2020-м стало 2 726. Это примерно по одному магазину на 156 человек.

Но со следующего года их количество будет расти. В 2021 прибавится 34 магазина. К концу 2023-го в Твери должно работать 2 786 супермаркетов, магазинов и магазинчиков.

Торговля и цены

Оборот розничной торговли в Твери будет показывать ежегодный прирост. В этом году он составил 196,4 млрд рублей, к 2023 вырастет до 240,5 миллиардов. Ежегодный рост оборота составит от 2,8 до 3,1%.

Но и инфляция, увы, продолжится. в этом году цены на потребительские товары и услуги выросли на 3,2%, в следующем году их рост составит, предположительно, 3,6%, в следующие два года – по 4% ежегодно.

Образование - стабильно

Чтобы покупать, надо зарабатывать, а значит – иметь образование. Сейчас в Твери работает 52 муниципальные школы. Столько же их будет и в 2021 году, а вот в 2022-м прибавится еще одна.

Количество муниципальных детских садов также подрастет: в этом году работает 81 муниципальный детский сад, в будущем году их станет 83. Столько же останется до 2023 года включительно.

Количество детских оздоровительных лагерей в указанный период неизменно -10.

Врачей станет больше

Согласно документу, число медицинских учреждений в Твери (сегодня их 88) и количество больничных коек (всего 5062), в ближайшие три года должно остаться неизменным.

А вот численность медперсонала должна вырасти. Сегодня в Твери работают 2 858 врачей. К концу 2023 года их должно стать 3 051. Работников из категории среднего медперсонала сегодня 3 999. Через три года число медсестер и медбратьев должно вырасти до 3 051.

Заработки будут расти

Среднемесячная заработная плата в Твери сегодня составляет почти 40 797 рублей. В будущем году она должна вырасти на 6,8% и составить 43 583 рубля. По мнению составителей документа, к концу 2023 году средняя тверская зарплата достигнет размера в 49 603 рубля.

Отдельно прогноз оговаривает зарплату бюджетников. Сегодня средняя по Твери заработная плата работника бюджетной сферы составляет 40 148 рублей. В следующем году она вырастет до 41 593 рублей, к концу 2023 года – до 45 078 рублей.

Производство тоже идет в рост

В 2020 году общий объем отгруженных предприятиями Твери товаров и услуг оценивается в 170,75 млрд рублей. К концу будущего года эта сумма подрастет на 6,4%.

Положительная динамика должна сохраниться и в дальнейшем: в 2023 году предприятия города отгрузят товаров и услуг на сумму 204,4 миллиарда.

Резкий скачок в инвестировании

Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году вырастет, причем существенно. В последнее время инвестиции сокращались. Так, в 2020-м они уменьшились почти на 10% (по сравнению с 2019 годом). А вот в 2021 году прогнозируется скачок – почти на 28%. Общий объем инвестиций составит около 25,4 млрд рублей (в 2020 – 18,9 млрд рублей). Впечатляющая цифра, но удержать такие темпы вряд ли получится. В следующие два года инвестирование будет несколько скромнее: в 2022 году – 92,7% к предыдущему периоду, а в 2023 – 98,5%.

Тут, как говорится, комментировать нечего, умный поймет, а дурак мимо пройдет. Все, как когда-то Лев Николаевич Толстой написал, а народ подправил, да на вечную жизнь обрек: Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить…