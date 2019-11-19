Тверская область в цифрах: Рожать и тратить станем больше

Документ, прогнозирующий, какими должны стать основные социально-демографические и экономические показатели Тверской области до 2024 года, разработало региональное министерство экономического развития.

Все вычисления представлены в двух вариантах - базовом и консервативном. Базовый вариант в такого рода исследованиях - обычно тот, на который следует ориентироваться в первую очередь, фактически это целевой прогноз с сохранением основных тенденций. Консервативный же вариант исходит из менее оптимистичного стечения обстоятельств, это некая нижняя планка, которую необходимо удержать.

Документ прогнозирует такие параметры, как численность населения, доходы и занятость, производство в разных сферах, предпринимательство, внешнеэкономическая деятельность, инвестиции.

НАСЕЛЕНИЕ

Согласно данным прогноза, численность населения региона продолжит уменьшаться, ежегодно сокращаясь на 0,9 – 1,0 %:

2019 год - 1 264 400 человек

2024 год - 1 213 500 человек (базовый прогноз) / 1 201 800 человек (консервативный прогноз)

Ожидаемая продолжительность жизни растёт:

2019 год - 71,51 года

2024 год - 75,36 года (базовый прогноз) / 72,98 года (консервативный прогноз)

Рождаемость в базовом прогнозе увеличится:

2019 год - 9,1 родившегося на 1000 человек

2024 год - 9,6 родившегося на 1000 человек

Данный прогноз аналитики дают с учётом реализации нацпроекта «Демография». Тем не менее показатель рождаемости по консервативному прогнозу показывает тенденцию в сторону уменьшения. Это объясняется снижением численности женщин репродуктивного возраста из-за сокращения рождаемости в начале 1990-х годов, а также тенденцией откладывания рождения ребёнка на более поздний период.

Зато среднее количество детей на одну женщину пусть медленно, но растёт:

2019 год - 1,502 ребёнка на одну женщину

2024 год - 1,683 ребёнка на одну женщину (базовый прогноз) / 1,577 (консервативный)

В документе также отмечается, что в последние годы в Тверской области наблюдалась стабильная тенденция снижения показателя смертности, однако он по-прежнему оставался выше средних по России и ЦФО. Отрицательно на нашу демографию также влияют переезды людей, в том числе молодых, в Москву и Санкт-Петербург.

ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРПЛАТА

К 2024 году численность экономически активного населения в регионе уменьшится по сравнению с 2018 годом на 1,6 - 0,7 % и составит 680,2 тысячи человек по базовому прогнозу (673,9 тысячи человек - по консервативному). Причинами такой тенденции называют смертность и миграцию.

С учётом сокращения численности трудоспособного населения, а также ожидаемой стабилизации ситуации в экономике региона, роста безработицы в 2020 - 2024 годах эксперты областного минэкономразвития не ждут. Все ближайшие годы безработица будет держаться уровня 4 - 4,1%.

Средняя по региону начисленная заработная плата будет расти на 6,3 - 6,8 % ежегодно:

2019 год - 32 875 рублей

2024 год - 45 209,61 рубля (базовый прогноз) / 44 660 рублей (консервативный прогноз)

ИНФЛЯЦИЯ И ДОХОДЫ

В 2020 году базовый прогноз обещает нам 3,8 % инфляции, консервативный - 4,2 %. В последующие годы до 2024 включительно инфляция рассчитана составителями на уровне 4%.

Рост инфляции по сравнению с 2017-2018 годами составители прогноза обосновали, в том числе, повышением спроса на различные виды товаров. Это, в свою очередь, вызвано ростом реальных доходов населения, который составил:

2019 год - 0,6 %

2024 год - 2 % (базовый прогноз) / 1,8 % (консервативный прогноз)

Растёт и величина прожиточного минимума на душу населения:

2019 год - 10 794 рубля

2024 год - 12 893 рубля (базовый прогноз) / 12 920 рублей (консервативный прогноз)

Доля населения с доходом ниже величины прожиточного минимума:

2019 год - 11,2 %

2024 год - 6,3 % (базовый прогноз) / 9,7 % (консервативный прогноз)

ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ

В экономике Тверской области прогноз предсказывает положительную динамику во многих отраслях. Это обрабатывающие производства, металлургия, производство стройматериалов, транспортных средств, оборудования, пищевая промышленность, деревообработка, а также химическое производство.

В основном рост производства будет обусловлен увеличением выпуска продукции на действующих предприятиях, отмечают составители прогноза.

Сдерживающее влияние на динамику развития промышленности Тверской области в 2022-м и в 2024 годах окажет снижение производства электроэнергии, что связывают с планируемым ремонтом на энергоблоках атомной станции.

В целом кроме спада в электроэнергетике отрицательной динамики не покажет ни одна производственная сфера. Правда, к 2022 году позитивная динамика в сельском хозяйстве замедлится, однако в регресс сельское хозяйство не уйдёт, показывая от 1,4 до 1,9 % прироста производства в год.

Торговля в регионе будет характеризоваться увеличением количества магазинов больших сетевиков, а также развитием дистанционной торговли. Наряду с крупными торговыми предприятиями будут также развиваться объекты торговли малого и среднего бизнеса, сохранятся и розничные рынки, отмечают исследователи.