Церковь онлайн: Помолиться с владыкой, поставить свечку или заказать сорокоуст в Твери можно не выходя из дома

Чтобы поставить свечку, теперь не обязательно идти в храм лично. Фото: Мария ЛЕНЦ

За время пандемии священнослужители уже не раз высказывали свою позицию: сохраняя веру, необходимо блюсти и благоразумие. В храмах следует носить маски, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки. А еще благоразумие подсказывает, что сегодня лучше вообще воздержаться от походов в места скопления людей, особенно если вы в группе риска или неважно себя чувствуете.

К счастью, в современном мире церковь дает возможность остаться с верой, но не подвергать лишний раз себя и других опасности. Рассказываем, как это сделать.

Богослужения онлайн

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий ведет YouTube-канал «Пастырский дневник». Там идут трансляции богослужений в реальном времени. Вместе с владыкой верующие могут воздать благодарственные молитвы, попросить Бога о своих заболевших близких и врачах.

Там же можно посмотреть литургии и проповеди митрополита в записи.

Тверская епархия в интернете

Тверская епархия уже далеко не первый год ведет свой сайт. Там вы найдете информацию об архиерейских богослужениях, послания митрополита пастве, новости церкви и тверских православных клубов.

На сайте размещена информация о святынях Тверской земли, православных приходах и духовенстве.

Тверская епархия имеет и странички в соцсетях, перейти на них можно с главной страницы сайта епархии.

Поставить свечу и подать записку о здравии или упокоении

Подать записки о здравии и упокоении можно на сайте Тверской епархии в разделе «Поминовение». Есть возможность подать простые и заказные записки, сорокоуст, записки на поминовение в течение шести месяцев или целого года. В этом же разделе можно поставить свечу о здравии. За каждой из этих возможностей закреплена отдельная виртуальная кнопка.

Кликнув на кнопку, вам надо будет вписать имя того, о ком вы хотите молиться, и выбрать сумму пожертвования.

Ориентировочная сумма определится автоматически по типу поминовения и числу вписанных имен. Так, примерная сумма пожертвования для простой записки о здравии определена в пятьдесят рублей. Но, как отмечают в Тверской епархии, вы можете изменить любую сумму как на меньшую, так и на большую, исходя из своих возможностей.

Далее нужно нажать на кнопку «Заказать поминовение». Важно: после этого изменить сумму пожертвования будет уже невозможно.

Записки, поданные онлайн, будут читаться на архиерейских богослужениях и в кафедральных соборах Твери. На этих же богослужениях будут ставить и свечи - к мощам и чтимым иконам, а также на подсвечники для поминовения усопших. Свечи ставятся на ближайшем богослужении, которое совершит митрополит Амвросий.

«Вопрос батюшке»

Так называется проект, который тверской собор Вознесения ведет на своей страничке в соцсети.

В разделе «Обсуждения» есть соответствующая тема. Там верующие могут задать клирикам собора любой интересующий вопрос о вере или о жизни. Ответы священнослужители публикуют здесь же, текстом или видеороликом.

Монастыри в приложениях

Тверская область ждет разработки мобильного приложения для Старицкого Свято-Успенского монастыря. О том, что такое приложение будет создано, объявили в конце минувшего лета, когда монастырь с визитом посетили тверской губернатор Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко.

Работа над программой уже ведется. Пока же можно познакомиться с первым в России мобильным приложением православной обители - «Валаам». В этом приложении можно совершить виртуальное путешествие по Валаамскому монастырю, почитать заметки о нем, принять участие в аудиоэкскурсиях. Скачать приложение «Валаам» можно бесплатно как для Android, так и для iOS.

Странички в соцсетях

Помимо уже упомянутого «Пастырского дневника», у митрополита Тверского и Кашинского Амвросия есть официальные странички в соцсетях: VK, FB и Instagram.

Сайты и страницы в соцсетях ведут многие священнослужители Твери и области, а также храмы и обители. Найти их несложно, просто «загуглите» в интернете.