Богу всё равно, в маске вы или нет: Тверской священник рассказал, нужно ли снимать маску, прикладываясь к иконе

Бог смотрит не на маску, а на душу, считает священник. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тверская область находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. Парки, кафе и торговые центры у нас открыты. Но, поскольку эпидемия пока не ушла, социальную дистанцию и масочный режим санитарные врачи настоятельно рекомендуют соблюдать в любом общественном месте, в том числе в церкви.

Маска – это не только средство, позволяющее снизить вирусную нагрузку при случайном контакте с заражённым человеком. Это ещё и возможность обезопасить окружающих в случае, если заражённый человек не знает об этом.

Однако многих верующих волнует, этично ли носить маску в храме? Можно ли находиться в ней на богослужениях, прикладываться к иконам, не снимая средство индивидуальной защиты?

На вопросы верующих, ответственно относящихся к здоровью, ответил клирик тверского Вознесенского собора иерей Андрей Фонарёв. Ответ священника опубликован в рубрике «Вопрос батюшке», которую собор Вознесения ведёт на своих страничках в соцсетях.

Носить маски в обязательном порядке в своей речи Андрей Фонарёв прихожан не призывает. Но и препятствий для посещения храма в маске не видит.

- Богу важно внутреннее состояние нашей души: с каким чувством мы подходим к иконе. Если мы пришли в храм в маске, то можем осенить себя крестным знамением и приложиться к образу, не снимая маску. Это, наверное, будет разумно, - говорит отец Андрей.

Андрей Фонарёв отмечает, что в общении с Богом атрибутика - не самое важное.

- Для Бога не важно, в маске ты пришёл или без маски. Важно то, что, движимый сердцем, ты пришёл в храм Божий, принёс некую жертву, уделил Богу время, - подытоживает священник.

Кстати, если вы решили строго следовать рекомендациям санитарных врачей, то, приложившись к иконе, аккуратно снимите маску, по возможности заменив на новую.

То же самое стоит сделать, если маска увлажнилась, намокла или вы потрогали её, не продезинфицировав руки. Выйдя из храма на улицу, защитную маску можно снять. На свежем воздухе вне тесного контакта с людьми в этом средстве защиты необходимости нет.