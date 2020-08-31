Гаджет в помощь: в Тверской области требы в монастыре можно будет заказать в мобильном приложении

Вход в Старицкий монастырь. Скоро его можно будет посетить и виртуально... Фото: Александр ЖМУЛИН

Наш мир все больше и больше становится цифровым. IT-технологии проникают во все сферы жизни. Даже в такую, казалось бы, консервативную, традиционную и сакральную, как религия. Появились планы создать мобильное приложение по Свято-Успенскому монастырю в Старице. Мало того, они, вроде бы, уже воплощаются…

Об этом корреспондент «КП»-Тверь» узнал 28 августа во время недавнего празднования Успения Пресвятой Богородицы и напутствия на учебу первоклашек в старицкой обители. Её в этот день посетили губернатор Игорь Руденя и известный государственный деятель, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко.

В обители им, помимо всего прочего, представили выставку фотографий, посвященную Валаамскому монастырю.

Как рассказал нам один из кураторов и организаторов экспозиции, исследователь и историк фотографии, основатель галереи и творческого объединения «Феофания» Константин Бенедиктов, также создано и первое в России мобильное приложение православной обители - «Валаам».

- Его разработал мой друг, директор творческого объединения «Парсуна» Константин Дьячков, при моем участии. Сегодня губернатор Игорь Руденя поддержал и идею создать второе для страны такое приложение уже для Старицкого Свято-Успенского монастыря, - сообщил Константин Бенедиктов.

При этом он заявил, что работа над воплощением этой затеи уже ведется:

- Уже панорамы сняты, дизайн разработан, к ноябрю приложение должно выйти. Мы достаточно давно связаны со старицким монастырем, много лет сюда привозим выставки, давно снимаем тут обитель, сюда приезжали экспедиции известных столичных фотографов. Также я знаю, что сохранились старинные фотографии Свято-Успенской обители знаменитого фотографа Сергея Прокудина-Горского. Здесь снимал и Иван Барщевский - пионер русской фотографии. Мы знаем, где эти фотографии, и их тоже можно попросить для создания приложения.

Как и приложение «Валаам», скачать его можно будет бесплатно как для Android, так и для iOS.

Приложение будет содержать полную информацию об монастыре с геометками, панорамами, виртуальным гидом. Этакий 3D-тур по монастырю.

- Кроме того, как и в «Вааламе», в приложении старицкой обители будет доступен молитвослов, святцы, расписание богослужений, календарь со ссылками на описания про каждого святого, про каждый православный праздник. Можно будет переключаться с русского на церковно-славянский.

- Так же дистанционно через приложение можно будет заказать требы и тут же оплатить их, - отметил Константин Бенедиктов. - Это востребованная история. Удобно и оперативно.

Он добавил, что в приложение будет очень удобная админка (система управления для администраторов приложения. - Ред.), а также возможность скачать его основные разделы на мобильное устройство и работать с ними без подключения к сети интернет.