С доходами - порядок: Бюджет Тверской области пополнился на 53,2 млрд рублей

В региональной казне выросли доходы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В последний раз исполнение областного бюджета на заседании правительства рассматривали в начале августа. Тогда губернатор Игорь Руденя отметил, что, несмотря на пандемию и всякие ограничения для бизнеса, «сохранилась тенденция роста доходов в бюджете».

3 ноября на заседании правительства вновь рассматривали исполнение областного бюджета, теперь - за девять месяцев. И в этот раз мало что изменилось - глава региона вновь указал на то, что доходы растут.

По данным областного Минфина, за счет бюджетообразующих налогов казна региона за девять месяцев с начала года пополнилась на 36,9 млрд рублей – на 2,3 млрд рублей больше, чем в аналогичный период 2019-го.

Всего доходы за этот срок составили 53,2 млрд рублей, исполнение бюджета достигло 64% от утвержденного объема на текущий год.

Расходы за этот период обеспечены в объеме 51,1 млрд рублей – на уровне 60%.

Игорь Руденя подчеркнул, что сегодня наша область сохраняет устойчивое финансовое положение. Фото: ПТО

Игорь Руденя подчеркнул, что сегодня наша область сохраняет устойчивое финансовое положение.

- Сбалансированная региональная бюджетная политика и комплексная поддержка федерального центра позволяют обеспечивать развитие инфраструктуры, реализацию проектов по ремонту дорог, газификации, строительству школ и детских садов, развитию здравоохранения. Самое главное для нас - это человек. В том числе мы оказываем системную помощь многодетным и молодым семьям, - сказал губернатор.

Глава региона также указал на такую позитивную тенденцию в бюджетном процессе , как сокращение госдолга.

Не изменились, естественно, с прошлого «подсчета финансов» и ключевые направления расходов средств бюджета. Это строительство объектов культуры, образования и здравоохранения, а также газификации, ремонт дорог, благоустройство городов и т.д.

Знаковые объекты – детская областная клиническая больница, очистные и водозаборные сооружения, новое жилье для переселения граждан из аварийных домов, создание модульных ФАПов.

При этом, на заседании признали, что по некоторым проектам есть затяжки сроков.

К примеру, губернатор остался крайне недоволен безалаберным нарушением сроков реконструкции Дворца культуры в Нелидове. В итоге в отставку был отправлен и.о главы регионального Минстроя Денис Биленко. Со своими обязанностями он не справился.

- Деньги должны работать - вкладываться в инфраструктуру, создание новых рабочих мест, улучшение демографии, - отметил губернатор.

Глава региона поставил задачу областному Минфину усилить контроль за своевременным финансированием и реализацией запланированных в районах ремонтов, строек и т.д.