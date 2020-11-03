В Тверской области отправлен в отставку глава регионального Минстроя

В правительстве - очередная отставка. Фото: ПТО

3 ноября губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства объявил, что в отставку отправлен и.о. министра строительства региона Денис Биленко.

Губернатор был крайне недоволен тем, что сорваны сроки реконструкции Дворца культуры «Шахтёр» в Нелидово. Их должны были завершить еще 1 июня, но этого не случилось. Отвечает за это как раз Минстрой.

Денис Биленко был назначен на пост главы регионального министерства строительства в январе этого года. Он сменил Сергея Тарасова.

Добавим, что пресс-служба областного правительства пока отставку Дениса Биленко официально не подтвердила.