«Слегка смуглая, кареглазая и кудрявая»: медсестра из Твери участвует в финале конкурса «Краса России»

24-летняя тверичанка Татьяна Стеца рвётся к победе в конкурсе «Краса России – 2020». Фото: группа в соцсетях «Краса России» – ВК/krasarossii_official.

Тверичанка Татьяна Стеца уже имеет награду «Miss Fashion Russia – 2020». Она закончила на Украине Запорожский медицинский колледж по специальности «Операционная сестра в педиатрии». В Тверском медколледже девушка подтвердила диплом и получила два сертификата «Операционное дело» и «Педиатрия». Почему Тверь? Потому что здесь много её родственников.

Около трёх лет назад работала в Тверской областной детской больнице. Поучаствовать в конкурсе «Краса России – 2020» она решила для того, чтобы показать, как она уверяет, что красивые женщины могут быть прекрасны душой и сердцем.

Сейчас Татьяна Стеца активно занимается общественной деятельностью, проводит развивающие занятия для воспитанников детских домов. Она вообще считает, что дети – это наше всё, и помогает мальчикам и девочкам с тяжелыми заболеваниями и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также в круг интересов тверичанки попадает защита окружающей среды.

Татьяна Стец окончила Запорожский медицинский колледж и подтвердила диплом в Твери. Фото: страница в соцсетях Татьяны Стецы – ВК/id133434077.

– Вы сейчас себя позиционируете скорее как общественного деятеля?

– Да, я была медсестрой, но медицина сейчас на втором плане. Я – активная общественница, которая стремится помочь детям. Внутри медицинской системы я была – трудилась в Детской областной больнице. Посмотрев на то, как всё работает, захотелось сделать так, чтобы всё изменилось в лучшую сторону. Хочу добиться того, чтобы детям было проще получать необходимую медицинскую помощь, диагностику, лечение и, конечно, реабилитацию.

К слову о медицине, в настоящее время на конкурсе «Краса России – 2020» в Сочи, в Красной поляне строго соблюдаются все требования Роспотребнадзора. Даже итоговый концерт будет без зрителей, только в режиме трансляции в прямом эфире. В остальном – всё стандартно. Это маски, социальная дистанция, использование антисептика. Татьяна смеётся:

– Я, как медсестра по профессии, слежу, чтобы все соблюдали меры безопасности. Участницы сдавали тесты на коронавирус до вылета в Сочи. Также все должны были представить справку от терапевта, что не были в контакте с больным человеком и не болели в течение двух недель. Все себя хорошо чувствуют, мы регулярно проходим термометрию – у нас измеряют температуру.

Тверичанка готова побеждать на конкурсе «Краса России» благодаря красоте и уму! Фото: группа в соцсетях «Краса России» – ВК/krasarossii_official.

В Сочи с 13 октября для конкурсанток проходят различные тренинги, мастер-классы, тренировки и т.д. Это и самооборона, и продвижение в соцсетях, и актёрское мастерство вкупе с самопрезентацией.

– Это уже не первый для вас опыт участия в таких конкурсах?

– Для меня это второй конкурс красоты после «Miss Fashion Russia – 2020», где удалось одержать победу. Решила немного попробовать себя в сфере красоты… Конечно, ведь каждая девушка хочет почувствовать себя королевой и быть прекрасной! (смеется).

Татьяна Стеца победила на конкурсе «Miss Fashion Russia – 2020». Фото: страница в соцсетях Татьяны Стецы – ВК/id620880206.

– Как относитесь к уходящим в прошлое стандартам красоты 90-60-90?

– Конечно, я считаю, что приоритет – это индивидуальность. Стандарты есть, но они не всегда работают. Важно не только 90-60-90 и 1,7 м, даже 1,78 м уже сейчас. Мой рост, к примеру, всего 1,65 м, слегка смуглая, кареглазая и кудрявая. А главное – глаза девушки, душа, ум, умение себя преподнести. Главное – желание работать, достигать целей, дать что-то этому миру! И при этом помогать другим людям.

Оказалось, что Татьяна владеет несколькими языками. Помимо русского и украинского, английским и немного греческим. Её отец по национальности грек.

В настоящее время девушка учится в Высшей школе фотографии, посещает фотовыставки, семинары и собрания фотографов в столице.

Татьяна Стеца увлекается фотографией и знает, как правильно позировать! Фото: группа в соцсетях «Краса России» – ВК/krasarossii_official.

Также Татьяна любит путешествовать, кататься на сноуборде, увлекается сёрфингом и кикбоксингом. Что касается сферы моды, она мечтает участвовать в показе нижнего белья и купальников.

От всех тверичан я пожелал Татьяне удачи в конкурсе «Краса России» который, по сложившейся традиции, информационно поддерживает «Комсомольская правда».

28 октября в финале конкурса «Краса России-2020» за звание лучшей борются 40 претенденток. Татьяна Стеца нацелена только на победу!