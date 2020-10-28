Участница «Красы России – 2020» из Твери стала «Красой Запада России»

Татьяна Стеца под №35 стала «Красой Запада России» на конкурсе «Краса России – 2020». Фото: скрин экрана трансляции конкурса «Краса России – 2020» на видеохостинге.

В финале конкурса «Краса России – 2020» в Сочи, который в 2020 году состоялся без многочисленных зрителей и транслировался в прямом эфире, прошло несколько конкурсов. Участницы исполнили зажигательный танец, продефилировали в купальниках, а затем в вечерних платьях. После этого отобрали 12 финалисток. Всего же участвовали 39 представительниц прекрасной половины человечества.

Тверичанка Татьяна Стеца завоевала номинацию «Краса Запада России». Как и всем, ей вручили ленту и диадему. Напомним, она с 13 октября была в Сочи на заключительном этапе конкурса «Краса России».

– Я сначала очень сильно переживала, у меня ручки тряслись, ножки подкашивались, но потом в какой-то момент, когда я увидела наше видео, где все девочки, мы все вместе, проходили вместе этап, я как-то успокоилась, на душе стало приятно. Все ушло, все тревоги. Просто расслабилась и получила удовольствие от процесса, – поделилась по телефону своими впечатлениями Татьяна Стеца.

24-летняя жительница Твери по профессии медсестра операционного отделения. Сейчас она занимается благотворительностью и общественной деятельностью. Девушка сотрудничает с детскими домами, помогает детям получать необходимые лекарства.

Татьяна Стеца благодарна всем землякам за поддержку! Фото: группа в соцсетях «Краса России» – ВК/krasarossii_official

Татьяна любит путешествовать, кататься на сноуборде, увлекается серфингом и кикбоксингом. Мечтает участвовать в показе нижнего белья и купальников.

Тверичанка не собирается останавливаться на достигнутом. Фото: группа в соцсетях «Краса России» – ВК/krasarossii_official

В жюри вошли деятели индустрии моды, модели, блогеры, музыканты, а также представители сфер бизнеса и юриспруденции. К примеру, DJ Smash. Кроме того, победительниц определяли участницы конкурса красоты прошлых лет.