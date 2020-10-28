Масочный режим в Твери: Продавцы вправе не обслуживать покупателей без масок и вызвать полицию

Ношение маски в общественных местах сегодня - вопрос не только личной сознательности, но и законопослушания. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

Сегодня выйти из дома без маски - значит сознательно подвергнуть кого-то опасности: себя, своих детей, пожилых родителей, старенькую бабушку-соседку, случайного прохожего... Что руководит теми, кто отрицает ношение масок, непонятно. Но все чаще масочный режим представляется любителями интернет-дискуссий как «оболванивание» или нарушение гражданских прав. А штрафы за отказ от ношения масок - незаконными поборами.

Антимасочники разводят споры в соцсетях, снимают свои приключения на видео. Вот три приличные с виду дамы устроили скандал у магазина, отказавшего им в обслуживании. Еще случай: солидного возраста мужчина провоцирует на конфликт охранников гипермаркета, перечисляет номера статей законов, которые якобы позволяют ему нарушать масочный режим.

Да, ситуация для нас новая. И на чьей стороне закон, действительно, понимают далеко не все. А некоторые моменты, даже будучи прописанными в нормативных актах, требуют разъяснений и трактовки. Давайте разбираться, что в условиях масочного режима законно, а что - нет.

Штраф за отсутствие маски предусмотрен в КоАП

28 октября Постановлением главного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31 всеобщий масочный режим введен по всей стране. Все россияне обязаны носить маски в местах массового пребывания, в том числе в магазинах, транспорте, на парковках, в лифтах. Но в Тверской области масочный режим уже и без того действует с 12 октября.

Постановлением губернатора Игоря Рудени обязанность носить маски в общественных местах была добавлена к требованиям режима повышенной готовности, введенного в марте 2020 года. За нарушение этого режима следует ответственность по статье КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ч. 1 ст. 20.6.1).

Данная статья подразумевает штрафы: для граждан - от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей - от 30 до 300 тысяч рублей.

Продавец вправе отказать покупателю без маски

Разъяснения по поводу обслуживания покупателей, игнорирующих маски, Роспотребнадзор дал еще в мае 2020 года. Ведомство отметило: с введением масочного режима любое появление человека в общественном месте без маски является противоправным деянием, угрожающим обществу. А значит, отказ продавца обслужить покупателя без маски не является правонарушением, поскольку «отвечает принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеет признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора».

Согласно с этим и Министерство промышленности и торговли РФ.

- В методических рекомендациях Минпромторга от 11.05.2020 № ЕВ-32091/15 сказано, что, если лица не соблюдают установленные масочным режимом правила, магазин, а также иные общественные места, вправе отказать нарушителю в обслуживании, - сообщила «КП»-Тверь» адвокат коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Элеонора Гафурова. - В случае несогласия посетителя исполнять требования администрации магазина та вправе вызвать представителей полиции для пресечения нарушения.

Правда, силу сотрудники магазина к нарушителю применить не могут. Но отказ в обслуживании и вызов полиции - меры обоснованные.

Накажут ли магазин за обслуживание антимасочников?

Да, но не во всех случаях.

- По мнению Минпромторга, озвученному в вышеуказанных методических рекомендациях, не следует привлекать к ответственности представителей организаций торговли за то, что их посетители не носят средства индивидуальной защиты. Но только в тех случаях, если магазин принял все необходимые меры по недопущению этого нарушения, - говорит Элеонора Гафурова.

То есть, если работники магазина попросили покупателя надеть маску, а в случае отказа не стали его обслуживать - магазин и сотрудников наказывать не за что. Если же кассиры молча пробивают товары нарушителям масочного режима, их действия попадают под статью КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

В транспорте полагаются на сознательность пассажиров

Должен ли водитель отказываться везти пассажира без маски? На этот вопрос «КП»-Тверь» пока не удалось получить точного ответа ни от юристов, ни от самих транспортников. Вполне вероятно, что в общественном транспорте должны действовать те же правила, что и на объектах торговли. Кроме того, существуют рекомендации федерального Минтранса от 25 мая 2020 года, где сказано, что в режиме повышенной готовности пассажиры автомобильного и иного транспорта обязаны носить маски. Если следовать логике, выходит, что пассажиру без маски водитель вправе отказать в посадке на борт автобуса и, как следствие, в поездке.

Добавим также, что человек, зашедший в автобус без маски, является нарушителем указанной выше статьи административного кодекса. Однако препятствовать такому пассажиру тверские перевозчики не будут.

- Задача водителя - комфортно и безопасно доставить пассажира до нужной точки маршрута. Проверять наличие масок и делать замечания за их отсутствие - не его зона ответственности, - объяснили «КП»-Тверь» в компании-операторе «Транспорт Верхневолжья». - Ношение маски - вопрос личной ответственности каждого пассажира.

В пресс-службе транспортного оператора также добавили, что при этом стараются обеспечивать масками пассажиров, у которых их нет. Контролеры уже раздали семь тысяч масок и планируют раздать еще девять тысяч. Но выгнать антимасочника из автобуса контролер тоже не имеет права, считают в «Транспорте Верхневолжья».

- Контролер осуществляет проверку оплаты проезда, - поясняет пресс-служба предприятия. - Он может вежливо попросить надеть маску. Но не может вывести пассажира из автобуса.

Хотя, если следовать выше приведенным рекомендациям, водитель или контролер обязаны предупредить пассажира-нарушителя, что он должен надеть маску. А в случае отказа вызвать полицию. И водитель имеет право такого пассажира не везти. Ведь, как уверяют в «Транспорте Верхневолжья», задача водителя - комфортно и безопасно доставить пассажира до нужной точки маршрута. А если пассажир без маски, ни о каком комфорте и безопасности для законопослушных пассажиров в масках не может идти речи.

Поэтому заявление, что «ношение маски - вопрос личной ответственности каждого пассажира», справедливо, но только вне автобуса, а внутри - это вопрос соблюдения закона, а не потакания преступным желаниям.

Кто может выписать штраф и назначить наказание

- Установлен перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ, - говорит Элеонора Гафурова. - Подробный перечень этих лиц указан в Распоряжении Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 975-р.

Согласно документу, к тем, кто может составить протокол, в том числе относятся сотрудники полиции, руководители и должностные лица подразделений МЧС, сотрудники Росгвардии, руководители профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований.

А вот наложить конкретное наказание и назначить сумму штрафа может только суд, отмечает адвокат.

А могут ли арестовать?

За отсутствие маски вас, конечно, не задержат. Но если вы откажетесь предъявить документы для составления протокола о штрафе сотруднику полиции или будете буянить, можете попасть в «обезьянник» до выяснения личности. Согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона № 3 «О полиции», максимальный срок такого задержания - 48 часов.

Будьте здоровы и законопослушны!