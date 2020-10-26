Мужчина без маски устроил скандал в гипермаркете в Твери

Дебошира доставили в отдел полиции для разбирательства Фото: vk.com"Росгвардия_Тверь"

Инцидент произошел в Твери в гипермаркете на Октябрьском проспекте. Мужчина без маски хотел купить виноград, но был остановлен бдительными охранниками.

На просьбу надеть маску мужчина ответил отказом и начал снимать происходящее на камеру телефона. Видеозапись появилась в сети.

Разборки продолжались около 15 минут. Мужчина всячески пытался заверить охрану, что не обязан носить маску и отказать в покупке из-за этого ему не имеют права. Но ему это не удалось. Смутьяна вывели из зала и вызвали полицию.

Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в Московский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что из-за коронавируса в Тверской области с 12 октября введен обязательный масочный режим. Граждане должны носить маски в общественном транспорте и местах масового скопления людей, в том числе - в магазинах.