Трёх девушек задержали без масок на двое суток в Твери

На двое суток в Твери задержали трёх тверичанок без масок. Фото: страница в соцсетях Светланы Завадько – инст/svetlama1974.

Как сообщили тверичанки, они вызвали в один из магазинов Твери полицию – продавец отказался их обслуживать без масок. При этом «антимасочницы» уточняют, что средства индивидуальной защиты им не предложили и книгу жалоб не предоставили. Прибывшие на место полицейские задержали трёх жалобщиц, которые находились в торговой точке без масок.

Женщин задержали на двое суток. 24 октября состоялся суд, документы по этому делу отправили на доработку, а тверичанок освободили в зале суда.

– Нас отпустили, продержали двое суток в очень нечеловеческих условиях. Грязь, холод, голод. Спасибо огромное всем, кто за нас болел, кто поддержал нам одежду, пледы, еду, звонил на «горячую линию». Устроили втроём голодовку, нам приносили еду, мы отказывались. Огромная благодарность всем! – прокомментировала в своём видеообращении одна из задержанных Светлана Завадько.

Вся информация изложена по тексту поста в соцсетях. Мы будем проверять – правдива ли она.