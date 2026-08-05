В Твери в сентябре откроется мультимедийная экспозиция «Финансовая грамотность: от первых монет к цифровой экономике»

Выставка объединит историю, современные образовательные технологии и практические знания. Фото: ПТО.

Ответы на эти вопросы жители и гости Верхневолжья смогут найти в новой мультимедийной экспозиции «Финансовая грамотность: от первых монет к цифровой экономике», которая откроется в сентябре 2026 года в Историческом парке «Россия — Моя история» в Твери. Проект реализует Региональный центр финансовой грамотности Тверской области — АНО «Тверской вектор» при поддержке Правительства Тверской области и Ассоциации развития финансовой грамотности.

Экспозиция станет одним из центральных проектов, приуроченных к 250-летию финансовой системы Тверской области. Она объединит историю, современные образовательные технологии и практические знания, которые помогают человеку принимать более взвешенные финансовые решения. Маршрут пройдёт через 15 тематических залов.

Посетители узнают, как появились первые деньги и почему человечество отказалось от простого обмена товарами, какое влияние на финансовую систему России оказали государственные реформы, как развивалось купечество Тверской земли, чем занимались финансовые органы в разные исторические периоды и как устроена современная финансовая система региона.

Открытие мультимедийной экспозиции состоится в сентябре. Видео: ПТО.

Отдельная часть экспозиции будет посвящена темам, с которыми человек сталкивается каждый день: личному и семейному бюджету, доходам и расходам государства, цифровым платежам, финансовой безопасности, защите от мошенничества и технологиям, которые уже сегодня меняют финансовый рынок. Исторические материалы будут представлены в современном мультимедийном формате.

Интерактивные экраны и игровые сценарии позволят посетителям попробовать себя в роли участника бартерной биржи, распорядиться капиталом тверского купца, составить семейный бюджет, проследить взаимосвязь банков, бизнеса и государства, а также научиться распознавать уловки финансовых мошенников. Экспозиция рассчитана на широкую аудиторию: школьников и студентов, семьи с детьми, педагогов, граждан старшего возраста, организованные группы и туристов. Она станет постоянно действующей просветительской площадкой, где смогут проходить экскурсии, занятия, лекции, форумы и тематические мероприятия.

Открытие мультимедийной экспозиции состоится в сентябре. После этого посетить её сможет каждый желающий. Подробное расписание индивидуальных и организованных посещений, экскурсий и образовательных программ будет опубликовано ближе к открытию. А пока организаторы предлагают впервые заглянуть в будущее пространство и увидеть, как история финансов будет оживать на экранах Исторического парка. Представляем вашему вниманию первый видеоанонс мультимедийной экспозиции «Финансовая грамотность: от первых монет к цифровой экономике».