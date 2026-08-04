Виталий Королев сообщил, что в горсаду Твери будет бесплатный Wi-Fi

Работы идут. Фото: ПТО.

4 августа глава Тверского региона Виталий Королев и депутат Госдумы Алёна Аршинова побывали в тверском городском саду, где сейчас идут работы по благоустройству.

По итогу инспекции Виталий Королев сообщил: важные этапы уже выполнены. В частности, в горсаду проложено 13 км новых электросетей. Провода не будут портить вида - их укладывают в землю.

"Это не только эстетично, но и безопасно. Новая трансформаторная подстанция обеспечит бесперебойную работу аттракционов и других объектов", - рассказал руководитель региона в своём канале в мессенджере "Макс".

Кроме того, строители приступили к укладке дорожек (16,5 тыс. кв. метров плитки), ведётся подготовка к озеленению территории городского сада. Укладываются фундаменты под будущие объекты.

"При реконструкции мы сохраняем облик центральной аллеи. Установим новую всесезонную сцену, по просьбе наших жителей – столы для игры в настольный теннис, организуем зону бесплатного доступа к Wi-Fi", - пообещал Виталий Королев.

Глава региона также напомнил, что новое 45-метровое колесо обозрения будет работать круглый год.