Виталий Королев и Алена Аршинова проверили, как обновляют горсад Твери

Сейчас благоустраивается центральная аллея горсада, выкладываются дорожки. Фото: ПТО.

4 августа глава региона Виталий Королев и депутат Госдумы РФ Алена Аршинова проверили в Твери, как идут работы по преображению городского сада. Территория комплексно обновляется в сотрудничестве с АНО «Евразия», напомнила пресс-служба областного правительства.

«Главное, что все работы идут по плану и в графике. Для жителей очень важно благоустройство Городского сада. Отдельно подробно проработаем управление объектом. Необходимо не только преобразить сад, но и поддерживать его в хорошем состоянии, чтобы он радовал наших жителей качеством услуг, надежностью, безопасностью. Для этого нужна крепкая управленческая команда», – отметил Виталий Королев.

Виталий Королев и Алена Аршинова проинспектировали ход реновации городского сада в Твери. Фото: ПТО.

Сейчас в горсаду благоустраивается центральная аллея. В целом на территории любимого горожанами общественного пространства будет устроено 16 500 квадратных метров нового покрытия. Там все линии электропередачи уберают под землю.

«Для того, чтобы кратно увеличить параметры электроснабжения Горсада, здесь будет установлена трансформаторная подстанция на 1 МВт. Уже начали приходить приобретенные аттракционы. Команда АНО «Евразия» работает над тем, чтобы они были оперативно доставлены сюда, готовятся площадки для их установки», – прокомментировала Алена Аршинова.

В горсаду также запланирована установка новой сцены. Там уже вместо старого аттракциона установлено более высокое колесо обозрения с кабинками.

Кроме того, по пожеланиям жителей города в горсаду поставят теннисные столы.

Также большое внимание уделяется сохранению деревьев и кустарников. При этом уточняется, что скоро начнется озеленение зон парка.

Новое колесо обозрения установлено. Фото: ПТО.