В Тверской области силы ПВО отразили массированную ночную атаку беспилотников

Силы противовоздушной обороны пресекли ночную атаку беспилотников самолетного типа над регионами страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области в ночь с 3 на 4 августа силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. По официальным данным Министерства обороны РФ, за период с 20:00 понедельника до 8:00 вторника дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 320 украинских беспилотников самолетного типа над территорией 19 регионов России.

В число атакованных субъектов вошла и Тверская область. Как сообщал в своем канале в MAX глава региона Виталий Королев, в результате падения обломков сбитого беспилотника в Калининском округе была частично повреждена стена логистического центра «Вайлдберриз». Сотрудники склада не пострадали. Экстренные службы оперативно провели на месте мероприятия по обеспечению безопасности объекта.

Помимо Тверского региона, воздушные цели были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.