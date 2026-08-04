Виталий Королев сообщил об отражении атаки БПЛА на складе «Вайлдберриз»

Экстренные службы работают на месте падения обломков беспилотника. Фото: Павел МАКАРОВ.

Ночью в Калининском округе Тверской области силы ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата. Как сообщил глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX, в результате падения обломков БПЛА частично повреждена стена складского помещения компании «Вайлдберриз», расположенного в поселке Эммаусс.

Среди сотрудников логистического центра пострадавших нет. На месте происшествия продолжают работу специалисты экстренных служб. В данный момент ведомства проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности и дальнейшего функционирования склада.