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НовостиПроисшествия4 августа 2026 5:36

Виталий Королев сообщил об отражении атаки БПЛА на складе «Вайлдберриз»

Виталий Королев сообщил об отсутствии жертв после падения обломков дрона на территорию логистического центра в Эммаусе
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Экстренные службы работают на месте падения обломков беспилотника.

Экстренные службы работают на месте падения обломков беспилотника.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Ночью в Калининском округе Тверской области силы ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата. Как сообщил глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX, в результате падения обломков БПЛА частично повреждена стена складского помещения компании «Вайлдберриз», расположенного в поселке Эммаусс.

Среди сотрудников логистического центра пострадавших нет. На месте происшествия продолжают работу специалисты экстренных служб. В данный момент ведомства проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности и дальнейшего функционирования склада.