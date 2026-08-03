Артефакты времён неолита и мезолита нашли на раскопках в Тверской области

Археологи изучили 55 объектов - памятников федерального значения. Фото: vk.ru/tversu

Археологи Тверского госуниверситета (преподаватели и студенты) завершили очередной этап полевых исследований, который проводили в Вышневолоцком округе. Раскопки были организованы в рамках проекта «Тверская молодежная археологическая школа "Поле"» 2026 года.

Участники изучили 55 объектов - памятников федерального значения. Среди них - мезолитические стоянки и неолитические поселения, поселения раннего железного века и средневековья, древние курганы и сопки на озёрах Пудоро, Святое и других озёрах и реках. Археологи не только исследовали их, но и собрали ценные артефакты. Сейчас вся собранная информация обрабатывается в университетской лаборатории археологии, чтобы помочь уточнить данные о памятниках и их правовом статусе, сообщают в ТвГУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вырубка леса на озере Пудоро в Тверской области признана незаконной

Редакция начала получать ответы компетентных органов на запросы относительно лесоразработок на территории памятника археологии и близ водоохранной зоны...Далее...