Вырубка леса на озере Пудоро в Тверской области признана незаконной

Напомним, в конце марта 2019 года «КП»-Тверь» стало известно о вырубке древесины в уникальном сосновом бору около южного берега озера Пудоро в Вышневолоцком районе. Рубка велась на прибрежной защитной полосе, а также на территории памятника археологии федерального значения - древнего городища Узи, которое в итоге сильно пострадало под колёсами тяжёлой техники.

Участок, на котором осуществляется вырубка, несмотря на наличие в его пределах памятника археологии, отнесён к категории земель промышленности и иного специального назначения. Он находится в собственности коммерческой компании и передан в аренду индивидуальному предпринимателю, который, согласно договору, занимается расчисткой земель. На деле же рубка похожа на разработку деловой древесины и ведётся в запрещённых законом местах, территория захламляется порубочным мусором.

Подробно всю ситуацию мы описали в публикации «Памятник археологии государственного значения гибнет из-за варварской вырубки в Вышневолоцком районе Тверской области».

С просьбой разобраться в ситуации редакция «КП»-Тверь» обратилась в компетентные органы. Официальные запросы от нас получили Прокуратура Тверской области, Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, Министерство лесного хозяйства Тверской области, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тверской области и Главное управление по государственной охране памятников культурного наследия Тверской области. Запросы были переданы данным ведомствам 3 и 4 апреля 2019 года.

На настоящий момент мы получили ответы от Волжской природоохранной прокуратуры и Прокуратуры Тверской области, а также от региональных Минлесхоза, Минимущества и Минприроды. В некоторых значатся конкретные действия, произведённые по нашим запросам, другие же больше похожи на формальные отписки. Далее мы приводим основные тезисы каждого из ответов.

Прокуратура Тверской области

Областной прокуратурой организована проверка законности рубки деревьев в границах памятника археологии. О результатах проверки нас уведомят в установленный срок. Ответ подписал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Павел Велим.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Исполняющий обязанности тверского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Прокофьев сообщает, что на месте вырубки была организована выездная проверка. Природоохранные прокуроры выяснили, что рубка деревьев, ведущаяся в непосредственной близости с гослесфондом, представляет угрозу санитарному состоянию леса и пожарной безопасности, так как территория сильно захламлена. Кроме того, вырубка осуществлена с нарушением режима водоохранной зоны и нарушением правил охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

В связи с этим отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тверской области возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование. Собственнику земель внесено представление об устранении нарушений.

Министерство лесного хозяйства Тверской области

Ответ за подписью министра Валерия Барышкова гласит, что для проверки законности вырубки информация о ней передана в Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру, муниципальный отдел МВД «Вышневолоцкий» и администрацию Вышневолоцкого района.

Министерство природных ресурсов и экологии

В ответе, подписанном замминистра Константином Елагиным, сказано, что определить принадлежность неразмежёванного участка к водоохранной зоне не представляется возможным, кроме того, в районе озеро Пудоро особо охраняемых природных зон не значится. Относительно информации о том, что в водоохранной зоне (независимо от её принадлежности к участку) ведётся рубка деревьев, не сказано ничего.

Министерство имущественных и земельных отношений

Ответ подписан исполняющей обязанности министра Ольгой Комиссаровой. В бумаге говорится, что решение о переводе либо отнесении данного участка к землям промышленности и иного специального назначения правительством Тверской области не принималось. О том, каким образом участок оказался отнесён к данной категории и будет ли этот вопрос выясняться, не сказано ничего. Отмечено лишь, что надзор за соблюдением законов осуществляют органы прокуратуры.

Остальные ведомства

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тверской области и Главное управление по государственной охране памятников культурного наследия Тверской области, на чью поддержку мы особо надеялись, учитывая, что речь идёт о памятнике археологии, пока ответить нам не поспешили. Несмотря на то что сроки ответа истекли давно. Согласно законодательству нашей страны, если предоставить ответ на официальный запрос от СМИ государственной орган не может в течение семи дней, он обязан уведомить об отсрочке. Таких уведомлений мы также не получали.

Оставлять эту тему без своего внимания мы не будем, о развитии событий редакция «КП»-Тверь» сообщит читателям в следующих публикациях.