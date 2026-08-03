Объявлено, куда можно присылать на конкурс версии гимна Тверской области

Жителей Тверской области приглашают написать гимн Верхневолжья. Фото: ПТО.

Объявлен открытый конкурс по созданию официального гимна Тверской области. Его варианты могут присылать как профессиональные музыканты, поэты и творческие коллективы, так и самобытные исполнители, простые граждане.

Отмечено что полная версия гимна с тремя куплетами и припевами должна звучать не дольше 3-4 минут, а краткая инструментальная версия - до 2 минут.

"Конкурс пройдет в два этапа. Первый – отбор произведений. Он состоится с 3 по 9 августа. Лучшие гимны выйдут во второй этап, где их оценит экспертная комиссия. Результаты каждого этапа будут размещаться на сайте регионального министерства культуры. Победитель будет объявлен не позднее 31 августа", - уточнила пресс-служба областного правительства.

Заявки (текст плюс аудиозапись с хоровым или иным вокальным исполнением) можно направлять по адресу: Тверь, ул. А. Дементьева, д.34, второй этаж, приемная министерства культуры Тверской области. Также можно - на электронную почту: dep_kultury@tverreg.ru.

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