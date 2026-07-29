У Тверской области появится гимн

Правительство региона проведет конкурс по выбору гимна Тверской области. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день официальные гимны имеют 51 из 89 регионов России. Тверская область к ним не относится, но, похоже, это будет исправлено. Областное правительство выпустило постановление о проведении конкурса по созданию гимна для нашего края.

Напомним, что тема гимна всплыла еще в конце 2023 года. Тогда некий житель Твери на депутатском приёме выдвинул идею создать официальный гимн Верхневолжья. Инициатива властями была поддержана, но потом о судьбе этой идеи ничего слышно не было.

И вот в июле 2026 года выпущено постановление за подписью главы региона Виталия Королева. Согласно документу, для отбора гимна будет создана конкурсная комиссия. Кто конкретно туда войдет, правда, не указано. Однако сообщается, что это будут представители различных областных органов власти, Общественной палаты, СМИ, учреждений культуры, творческой и молодежной общественности.

Прописано, что среди задач конкурса есть такая, как, цитируем, «повышение гражданского сознания жителей Тверской области, формирование у них уважения к истории и традициям родного края».

Конкурс будет открытым. Свои варианты гимна (это должно быть законченное произведение: текст, положенный на музыку) могут предложить как профессиональные, так и самодеятельные композиторы, музыканты и поэты, а также творческие коллективы, студии и даже простые граждане. А вдруг среди них найдется тот самородок, чей гимн заслужит наивысшей оценки?

Конкурсная комиссия будет следить за тем, чтобы не было плагиата. При его выявлении заявку тут же отвергнут, что вполне справедливо. Тем же, чье творчество сложно ограничить лишь одним вариантом гимна, дают возможность прислать сразу несколько. В заявке должен быть не только текст на бумаге, но и аудиозапись на электронном носителе.

В документе также указано, что автор варианта гимна, который в итоге выберут, должен будет безвозмездно передать Тверской области авторские права на использование своего творения.

Каковы требования к тексту? «На конкурс должны быть представлены целостные музыкально-поэтические произведения, выполненные на высоком профессиональном уровне и носящие торжественный, патриотический, жизнеутверждающий характер. Текст варианта гимна Тверской области должен иметь высокохудожественный уровень, воспевать любовь к родному краю и его культурные традиции, отражать исторические события Тверской земли», - гласит постановление.

Отмечено, что в варианте гимна должно быть не более трех куплетов и трех припевов продолжительностью не дольше 3-4 минут.

Конкурс проведут в два этапа. На первом комиссия отберет не более трех вариантов. Из них лучший выберут уже на втором этапе. Причём для этого состоится прослушивание в профессиональном сольном или хоровом исполнении с инструментальным сопровождением.

А вот куда присылать варианты гимна, в постановлении не указано. Эту информацию огласят позже.

ЛЫКО В СТРОКУ

История знает музыкальные посвящения (можно их при желании назвать и неформальными гимнами) столице нашей области Твери.

К примеру, песню «Милый мой город» еще в 1990-х написал и исполнял знаменитый шансонье Михаил Круг. В первом куплете такие стихи:

«Милый мой город печали и слёз,

Старой России надёжная твердь,

Ты засыпаешь под шёпот Тверцы и Волги.

Ты засыпаешь под шёпот берёз,

Спи, моя добрая матушка Тверь,

И до утра ещё так далеко, так долго».

Есть у областной столицы и официально утвержденный в 2012 году гимн. Его написал наш земляк, поэт, автор ряда советских шлягеров Андрей Дементьев, а музыку сочинил композитор, народный артист России Алексей Евсюков. Начинается текст этого гимна так:

«Город мужества, чести и славы,

Наших дней золотая звезда.

И зовут тебя Тверью по праву».