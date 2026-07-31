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НовостиПроисшествия31 июля 2026 18:03

Найден погибшим доцент МГУ, пропавший в Тверской области

77-летнего пенсионера обнаружили спустя несколько дней после того, как он покинул гостиницу в деревне Новые Ельцы
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Тело было обнаружено сотрудниками поисковых служб в лесополосе. Фото: СК Тверской области.

Тело было обнаружено сотрудниками поисковых служб в лесополосе. Фото: СК Тверской области.

Стали известны итоги поисков Владимира Кржевова — доцента МГУ, который 26 июля ушел из своего гостиничного номера отеля на Селигере, где отдыхал с сыном и внуком, и не вернулся. К сожалению, поиски завершились трагически: тело обнаружили в лесополосе, сообщает региональный СК.

На данный момент специалисты Следственного комитета отмечают отсутствие на теле погибшего видимых следов насилия. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ — стандартная процедура при безвестном исчезновении), следователи проводят необходимые проверки.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит точно установить причину смерти человека.