Найден погибшим доцент МГУ, пропавший в Тверской области

Тело было обнаружено сотрудниками поисковых служб в лесополосе. Фото: СК Тверской области.

Стали известны итоги поисков Владимира Кржевова — доцента МГУ, который 26 июля ушел из своего гостиничного номера отеля на Селигере, где отдыхал с сыном и внуком, и не вернулся. К сожалению, поиски завершились трагически: тело обнаружили в лесополосе, сообщает региональный СК.

На данный момент специалисты Следственного комитета отмечают отсутствие на теле погибшего видимых следов насилия. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ — стандартная процедура при безвестном исчезновении), следователи проводят необходимые проверки.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит точно установить причину смерти человека.