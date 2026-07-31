Историк рассказал о Молодинской битве после пожара на съемках в Тверской области

Эксперт ТвГУ пояснил, почему сражение 1572 года, декорации к которому сгорели в Тверской области, стало судьбоносным для России. Фото: НМГ Кинопрокат

Пока в Зубцовском округе ликвидируют последствия пожара на съемочной площадке исторической драмы «Молодинская битва» (18+) режиссёра Константина Буслова, историки напомнили о значимости реального сражения, легшего в основу сюжета фильма.

«Это была очень серьёзная угроза, потому что войска Ивана Грозного вели тяжёлые бои в рамках Ливонской войны, основные силы были там. Для сражения под Москвой удалось же собрать только порядка 20 тысяч человек. При этом войско крымских татар было в четыре раза больше. Однако в результате использования удачной тактики русская рать разгромила противника», — рассказал доцент кафедры отечественной истории ТвГУ Сергей Богданов сайту tver.aif.ru.

Эксперт подчеркивает, что эта победа была «обескровливающей» для врага: назад в Крым вернулось менее 20% нападавших, а турецкие янычары были уничтожены полностью. События 29 июля – 2 августа 1572 года, когда решалась судьба Руси, сегодня незаслуженно обделены вниманием, хотя именно они поставили точку в набегах со Степью.

Сергей Богданов уверен, что важность подобных моментов нужно знать не только для школьной программы или ЕГЭ, но и для понимания того, как формировалась государственность. Именно для этого Российское историческое общество и киноделы обращаются к таким страницам прошлого, хотя любой художественный фильм — это лишь интерпретация реальных событий.