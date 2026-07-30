Ушла из жизни академик РАХ, вдова знаменитого тверского художника Зверькова

Любовь Ширшова скончалась в 74 года. Фото: VK/Тверская областная картинная галерея

Тверская картинная галерея сообщила скорбную весть - скончалась Любовь Ширшова, академик Российской академии художеств, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской федерации, вдова нашего талантливого земляка, народного художника СССР Ефрема Зверькова. Ей было 74 года.

"В памяти тех, кому посчастливилось общаться с Любовью Васильевной, она останется мудрым, добрым, душевным человеком", - отмечено в посте в группе галереи в соцсети.

Любовь Васильевна много сделала для открытия в Твери на Пушкинской улице галереи пейзажа имени Ефрема Зверькова в 2016-м, через 4 года после смерти ее мужа-художника.

В 2020-м на средства Любови Ширшовой в областной столице был установлен и открыт бронзовый памятник Зверькову. Живописцу, который родился в Старицком районе, много творил на тверской земле, был продолжателем линии импрессионизма и создал множество лирических прекрасных пейзажей.