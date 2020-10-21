В Твери торжественно открыли памятник народному художнику Ефрему Зверькову

Памятник установлен между корпусами Тверского госуниверситета Фото: администрация Твери

Днем, 21 октября, в Твери торжественно открыли памятник народному художнику СССР, уроженцу Тверской области Ефрему Зверькову.

Бронзовый монумент установили в Спортивном переулке, между корпусами Тверского госуниверситета, в честь 100-летия со дня рождения художника.

С инициативой создания памятника выступила Российская академия художеств.

Расходы по установке и содержанию памятника взяла на себя вдова художника – заслуженный деятель искусств России Любовь Ширшова.