В Твери торжественно открыли памятник народному художнику Ефрему Зверькову

Памятник установлен между корпусами Тверского госуниверситета Фото: администрация Твери
Днем, 21 октября, в Твери торжественно открыли памятник народному художнику СССР, уроженцу Тверской области Ефрему Зверькову.
Бронзовый монумент установили в Спортивном переулке, между корпусами Тверского госуниверситета, в честь 100-летия со дня рождения художника.
С инициативой создания памятника выступила Российская академия художеств.
Расходы по установке и содержанию памятника взяла на себя вдова художника – заслуженный деятель искусств России Любовь Ширшова.