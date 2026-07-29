В Тверской области пристава уволили за снятие ареста с имущества мужа-должника

Пристав лишилась работы из-за попытки спасти имущество мужа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Бежецкой межрайонной прокуратуры выявили факт коррупционного нарушения в работе отделения судебных приставов. В ходе проверки выяснилось, что пристав вела исполнительное производство в отношении своего супруга, имевшего долги по кредитам.

Вопреки интересам службы, женщина сняла запрет на перерегистрацию транспорта, принадлежащего мужу, тем самым фактически помогая ему продать арестованное имущество. Чтобы скрыть следы своих действий, она официально закрыла производство, указав, что найти должника и его имущество невозможно.

После вмешательства прокуратуры незаконные действия были вскрыты: пристава уволили со службы с пометкой «в связи с утратой доверия», а материалы проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).