Пожар охватил целый съемочный городок. ФОТО: ГУ МЧС России по Тверской области.

Вечером 28 июля в деревне Большое Кобяково в Тверской области произошел крупный пожар. Дотла сгорели декорации к фильму «Молодинская битва», в котором снимаются Никита Кологривый, Михаил Пореченков и другие звезды российского кинематографа. Возгорание не могут ликвидировать до сих пор. Последние новости о пожаре в Тверской области, где загорелись декорации для киносъемок - в материале «КП-Тверь».

Последние новости о пожаре с декорациями для фильма «Молодинская битва» в Тверской области 29 июля

Сообщение о пожаре на месте съемок фильма в Зубцовском районе Тверской области поступило на пульт дежурного в МЧС около 21:00 по местному времени. На место сразу отправили сотрудников почти 10 отделений. Спасатели, которые приехали первыми, увидели жуткую картину - горел буквально весь городок, возведенный для фильма.

- Это вообще у нас киношная территория. Здесь раньше снимали сериал «Князь Андрей», фильм «Злой город». А теперь для «Молодинской битвы» возвели деревянные домики, максимально сделали похожее все, на те времена, когда была битва у Молоди. Чувствовался такой исторический антураж, - рассказали «КП-Тверь» местные жители.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что пламя накрыло как минимум 30 строений. Площадь пожара - 2000 квадратных метров.

- Удалось отстоять 10 строений, открытое горение ликвидировали. Сейчас производится проливка и разборка конструкций, - прокомментировали в ведомстве. - На месте работают 34 специалиста и девять единиц техники.

К счастью, обошлось без жертв. По крайней мере, это следует из предварительной информации.

Причина пожара в Тверской области, где загорелись декорации для фильма с Пореченковым и Кологривым

Но что же произошло на в Тверской области, где снимали «Молодинскую битву»? Почему декорации охватил пожар? В областном управлении МЧС назвали первоначальную причину:

- Дознавателями МЧС России предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса.

Сотрудники МЧС до сих пор работают на месте пожара в Тверской области: ФОТО: ГУ МЧС России по Тверской области.

То есть, кто-то из группы, работавшей над фильмом, неосторожно использовал те самые декорации. И огонь разошелся не «по-киношному», а на самом деле. Точную причину пожара на месте съемок фильма «Молодинская битва» еще предстоит уточнить, но спасатели уверены, что какого-то внешнего вмешательства здесь нет. Всему виной роковая случайность.

Фото и видео с места пожара в Тверской области, где загорелись декорации для киносъемок

Судя по кадрам с места событий, опубликованным с места пожара с участием декорация для съемок фильма «Молодинская битва» в Тверской области, масштабы серьезные. Все локации, где были задействованы герои Кологривова, Пореченкова и других актеров, горят.

Пожар охватил не менее 30 строений. ФОТО: ГУ МЧС Тверской области.

- Это целый «городок», не меньше! И все в огне. Удивительно, что никто не пострадал. По крайней мере, мы на это надеемся, - говорят очевидцы. - Но неудивительно, что так быстро разошелся огонь. Избушки деревянные, может еще и обработаны чем-то, все это легко и быстро воспламеняется. Еще у нас ветренная погода, как говорится, все способствует...

В Тверской области сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар

Что известно о фильме «Молодинская битва», декорации которого сгорели в Тверской области

Выход «Молодинской битвы» запланирован на 4 ноября 2027 года. Будет ли перенос премьеры из-за ЧП - пока неизвестно.

В картине действия разворачиваются в 1572 году. Это масштабная историческая драма.

«Спустя год после сожжения Москвы войском Крымского ханства враг снова на подходе. Теперь цель крымского хана — полный захват власти в Московском государстве. Русская армия завязла в сражениях на западном фронте, Грозный царь в Новгороде. Москву обороняет немногочисленная рать», - следует из превью фильма.

Михаил Пореченков играет князя Воротынского. ФОТО: НМГ Кинопрокат.

Никита Кологривый в образе Васьки Шатуна. ФОТО: НМГ Кинопрокат.

В основе сюжета - крупное сражение, произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы, у села Молоди на реке Рожае. Русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина противостояли армии крымского хана Девлета I Гирея, включавшей также турецкие и ногайские отряды.

- Это кино о битве 1572-го года, которая по своему значению не уступает Сталинградской, но о которой сегодня знают немногие. О невероятном подвиге русских воевод под Москвой против армии крымского хана и, конечно, о любви, проходящей сквозь огонь и меч, - говорят авторы.

Первые фото со съемок "Молодинской битвы". ФОТО: НМГ Кинопрокат.

Режиссер картины Константин Буслов, ранее снимавший «Калашников» с Юрой Борисовым и «Злой город» с Алексеем Гуськовым. Михаил Пореченков играет боярина Воротынского, героя битвы при Молодях. Никита Кологривый воплотит вымышленного персонажа, но одного из главных действующих лиц - Ваську Шатуна.

Съемки начались недавно. Никита Кологривый делился образом своего персонажа в соцсетях четыре дня назад. А НМГ «Кинопрокат» публиковали первые кадры с площадки накануне, 28 июля. Судя по всему, именно из той самой деревни, которую вечером охватил пожар.

Никита Кологривый в своих соцсетях публиковал фото со своим персонажем. ФОТО: Никита Кологривый.

Точный ущерб от пожара еще предстоит установить. Непонятно пока, когда возобновиться и сам съемочный процесс. Возможно, сейчас акцент сделают на других локациях. «Комсомолка» следит за развитием событий.