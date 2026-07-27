Тверской педагог Марина Соловьева представила регион на «Летнем Педсовете»

Форум «Летний Педсовет» прошел в Пятигорске при поддержке Минпросвещения России. Фото: max.ru/minobr_tverreg.

Представительница Тверской области, руководитель учебно-воспитательного отдела Тверского областного Центра юных техников Марина Дмитриевна Соловьева, вошла в число 180 отобранных специалистов, принявших участие во всероссийском «Летнем Педсовете».

Форум проходил с 18 по 21 июля 2026 года в Центре знаний «Машук» при содействии Минпросвещения РФ и общества «Знание». Ключевой темой обсуждения в рамках «Года единства народов России» стали вопросы воспитания детей в духе уважения к традициям и культуре разных народов.

Педагоги искали практические решения для внедрения цифровых и медиаинструментов во внешкольную среду и укрепления общероссийских ценностей. Тверской наставник подчеркнула, что участие в педсовете дало ей стимул для разработки новых подходов к воспитанию, напомнив, что каждый учитель вносит личный вклад в будущее страны. О визите тверского делегата сообщили в Министерстве образования Тверской области.