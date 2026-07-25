«Поезд здоровья» за два дня посетили более 800 жителей Тверской области - рассказала координатор проекта «Здоровье Верхневолжья» Алёна Аршинова

«Поезд здоровья» за два дня принял более 800 пациентов. Фото: max.ru/arshinova_alena.

Депутат Госдумы РФ Алёна Аршинова вместе с главой региона Виталием Королевым проконтролировали работу «Поезда здоровье» (часть большого проекта «Здоровье Верхневолжья») и пообщались с жителями, прошедшими обследование у врачей.

«Поговорили с жителями, которые прошли врачей. Спросили, есть ли вопросы, что нужно доработать. Замечаний не было, жители довольны и говорят, что «Поезд здоровья» позволяет максимально быстро получить медпомощь узкопрофильных специалистов», — сказала Алёна Аршинова.

Востребованность медицинского автопоезда растет. В четверг в Калининском районе его посетило порядка 300 жителей, а в пятницу уже почти в два раза больше — 573.

«Поэтому сегодня количество терапевтов увеличили до 4 специалистов», — добавила Алёна Аршинова.

Каждый желающий мог бесплатно пройти клинический анализ крови, исследование на ВИЧ, определить уровень сахара и холестерина, сделать флюорографию, ЭКГ, УЗИ и маммографию. При этом прохождение УЗИ оказалось одним из самых востребованных — только за день проведено 227 диагностик.

Из-за высокой востребованности выездных приемов в Тверской области число терапевтов в бригаде увеличили. Фото: max.ru/arshinova_alena.

Жителей принимают областные врачи узких специализаций: кардиолог, невролог, онколог, педиатр, терапевт, уролог, акушер-гинеколог, хирург, эндокринолог, врач УЗИ. По итогу каждый житель получает рекомендации специалистов.

«Это реальная возможность выявить на ранних стадиях заболевания, о которых люди могли не знать, и своевременно начать лечение», — отметила Алена Аршинова. За два дня порядка 100 жителей с предварительными диагнозами отправлены на дообследование.

Координатор проекта поблагодарила главврача Калининской ЦРКБ Александра Харченко и его команду, а также главу Тверской области Виталия Королева за поддержку проекта. Глава региона принял решение поощрить врачей за работу в «Поездах здоровья» дополнительными выплатами.

В ближайшие 4 дня «Поезд здоровья» будет принимать жителей в Кувшиновском округе на улице 8 Марта, 2А на базе поликлиники ЦРБ: 25.07 и 28.07 — с 8:00 до 15:00, 26.07 и 27.07 — с 8:00 до 18:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и при наличии медицинские документы.

О дальнейшем графике работы «Поезда здоровья» в муниципалитетах Алёна Аршинова сообщит на следующей неделе.