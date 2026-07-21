Уже в четверг в Тверской области стартует проект «Поезд здоровья», инициированный Алёной Аршиновой

Пройти бесплатное медицинское обследование и получить рекомендацию врачей может каждый житель. Фото: max.ru/arshinova_alena.

«Уже в четверг начнет работу «Поезд здоровья» в рамках нашего проекта «Здоровье Верхневолжья», который предложила на встрече с главой региона Виталием Королевым в пятницу», — сообщила Алёна Аршинова в своих соцсетях.

«Поезд здоровья» начнет прием жителей в четверг с 9:00 до 16:00 на базе Калининской ЦРБ в поселке Химинститута. А в пятницу, 24 июля, в те же часы «поезд» переедет в Конаково — на улицу Энергетиков, д. 32, на базу Конаковской ЦРБ.

Расписание "Поезда здоровья". Фото: max.ru/arshinova_alena.

В составе бригады — областные врачи узких специализаций: кардиолог, невролог, онколог, педиатр, терапевт, уролог, акушер-гинеколог, хирург, эндокринолог и врач УЗИ. Жителям доступны клинический анализ крови, исследование на ВИЧ, определение уровня сахара и холестерина, флюорография, ЭКГ, УЗИ и маммография. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а при наличии — медицинские документы.

«Пройти бесплатное медицинское обследование и получить рекомендацию врачей может каждый житель. Ждем всех, кто хочет проверить свое здоровье!» — сообщила Алёна Аршинова.

Встреча Алёны Аршиновой с главой региона Виталием Королевым 17 июля. Фото: max.ru/arshinova_alena.

Напомним, проект «Здоровье Верхневолжья» был поддержан на двусторонней встрече Алёны Аршиновой с главой региона Виталием Королевым, состоявшейся 17 июля, и получил поддержку правительства Тверской области. Стороны договорились, что при поддержке главы региона проект начнет работу в ближайшее время. Помимо «Поезда здоровья», программа включает второе направление — «Пункты здоровья», которые будут разворачивать по выходным в оживленных местах города Твери.