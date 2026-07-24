«Поезд здоровья» отправится в Кувшиново и другие округа в Тверской области

В регионе запущен проект «Поезд здоровья». Фото: ПТО.

В Верхневолжье реализуется проект «Поезд здоровья», который является частью проекта «Здоровье Верхневолжья». Он инициирован главой региона Виталием Королевым и депутатом Госдумы РФ Алёной Аршиновой. С 25 по 28 июля «Поезд здоровья» сделает остановку на территории Кувшиновской центральной районной больницы.

25 и 28 июля с 8 до 15 часов, 26 и 27 июля с 8 до 18 часов жители округа получить консультации узких специалистов-врачей, пройти обследования, в том числе ультразвуковую диагностику и ЭКГ.

«Поезд здоровья» представляет собой несколько мобильных медкомплексов с соответствующим медицинским оборудованием и врачами, например, из областной клинической больницы.

29 и 30 июля «Поезд здоровья» будет доступен для жителей Конаковского округа возле местной ЦРБ, 3 и 4 августа - в Весьегонске и Красном Холме, 5 и 6 августа – в Сандово и Молоково.

«Договоренности о реализации проекта «Здоровье Верхневолжья» и других социально значимых инициатив достигнуты на встрече Виталия Королева и Алёны Аршиновой 17 июля», - напомнила пресс-служба областного правительства.