Виталий Королев и Алёна Аршинова запускают новые социальные проекты Верхневолжья

Власти Тверской области совместно с АНО «Евразия» приступают к реализации расширенного комплекса социальных программ. Фото: max.ru/korolev.

Официальные детали рабочей встречи с депутатом Государственной думы и председателем Координационного Совета АНО «Евразия» Алёной Аршиновой, состоявшейся 17 июля, глава Тверской области Виталий Королев опубликовал в личном канале в MAX. "Сегодня обсудили новые социальные проекты. Задача прежняя: дальнейшее повышение качества жизни в Верхневолжье, и не в отдалённой перспективе, а уже в ближайшее время", - сообщил Королев. Стороны ведут совместную работу в рамках ПМЭФ-2026, включающую модернизацию Городского сада, строительство бегового центра в Твери и передачу региону 42 автомобилей скорой помощи.

Новым этапом сотрудничества станет проект «Здоровье Верхневолжья», включающий 35 выездов мобильных медицинских бригад в муниципалитеты с 20 июля по 16 сентября (в июле первыми врачей примут Калининский, Кимрский и Конаковский округа). Окружные администрации обязаны обеспечить проживание медиков и условия для ранней диагностики. В Твери при участии Городской больницы №6 откроют уличные «Пункты здоровья» для бесплатного экспресс-анализа крови, УЗИ и консультаций терапевта. Сообщается, что Виталий Королев предложил Алёне Аршиновой возглавить Координационный совет по здравоохранению при региональном Правительстве региона.

В рамках проекта «Лето в Твери» решено сделать бесплатным посещение Дворцового сада Императорского дворца по выходным на период ремонта Городского сада с проведением концертов, мастер-классов и спортивных занятий. Также стороны запускают проект «Мой Дом культуры», параметры которого уже согласованы с главами Пеновского и Андреапольского округов. В рамках молодежной политики Тверская область выступит пилотной площадкой образовательного проекта «Кинопедагогика» для всех уровней образования и примет кинофорум «КиноТверь» с вечером-концертом, посвященным 90-летию советского режиссера Станислава Говорухина.