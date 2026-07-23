Делегация из Беларуси посетила крупный промтехнопарк в Твери

Делегация из Республики Беларусь посетила производственные площадки Группы компаний «КСК» Фото: ПТО.

В Тверь прибыла делегация из Беларуси, ее возглавили Чрезвычайный и Полномочный Посол республики в России Юрий Селиверстов и председатель Госкомитета по стандартизации Елена Моргунова. 23 июля после встречи и подписания соглашения с главой регниона Виталием Королевым, гости посетили производственные площадки ГК «КСК».

«У нас с Белоруссией долгая история крепких, взаимовыгодных отношений. За последние 5 лет товарооборот вырос почти в три раза. – отметил Виталий Королев в своем канале в Мах. – Реализуем и крупные совместные проекты. Недавно придали им динамики на Петербургском экономическом форуме. В нашем технопарке КСК создаётся производство компонентов для поездов будущей первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Республика Беларусь поставляет для них современное оборудование».

В промтехнопарке КСК беларусской делегации показали полный цикл создания элементов для современного транспорта, вплоть до мультимедийных систем. Сейчас там расширяется производство - строится новый корпус в рамках кооперационного проекта «Организация высокотехнологичного производства компонентов для железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные поезда». В нем участвуют белорусские партнеры - поставляю оборудование. При этом в планах значатся поставки комплектующих КСК производителям транспорта в Беларуси. Например, тех же климатических систем для минского завода автобусов.