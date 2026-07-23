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НовостиЭкономика23 июля 2026 18:31

Делегация из Беларуси посетила крупный промтехнопарк в Твери

Беларусской делегации показали полный цикл создания элементов для современного транспорта
Алексей АНДРЕЕВ
Делегация из Республики Беларусь посетила производственные площадки Группы компаний «КСК»

Делегация из Республики Беларусь посетила производственные площадки Группы компаний «КСК»

Фото: ПТО.

В Тверь прибыла делегация из Беларуси, ее возглавили Чрезвычайный и Полномочный Посол республики в России Юрий Селиверстов и председатель Госкомитета по стандартизации Елена Моргунова. 23 июля после встречи и подписания соглашения с главой регниона Виталием Королевым, гости посетили производственные площадки ГК «КСК».

«У нас с Белоруссией долгая история крепких, взаимовыгодных отношений. За последние 5 лет товарооборот вырос почти в три раза. – отметил Виталий Королев в своем канале в Мах. – Реализуем и крупные совместные проекты. Недавно придали им динамики на Петербургском экономическом форуме. В нашем технопарке КСК создаётся производство компонентов для поездов будущей первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Республика Беларусь поставляет для них современное оборудование».

В промтехнопарке КСК беларусской делегации показали полный цикл создания элементов для современного транспорта, вплоть до мультимедийных систем. Сейчас там расширяется производство - строится новый корпус в рамках кооперационного проекта «Организация высокотехнологичного производства компонентов для железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные поезда». В нем участвуют белорусские партнеры - поставляю оборудование. При этом в планах значатся поставки комплектующих КСК производителям транспорта в Беларуси. Например, тех же климатических систем для минского завода автобусов.