Виталий Королев подписал соглашение о сотрудничестве Тверской области с Беларусью

Делегацию из Беларуси приняли в областном правительстве. Фото: ПТО.

23 июля глава региона Виталий Королев встретил в областном правительстве делегацию Республики Беларусь во главе с ее Чрезвычайным и Полномочным Послом Юрием Селиверстовым и председателем Госкомитета по стандартизации Еленой Моргуновой.

«Подписали новое Соглашение о сотрудничестве. Оно задаёт вектор совместной работы на годы вперёд и открывает дорогу новым проектам в промышленности и торговле, науке и образовании, культуре, спорте и молодёжной политике. А это – значимый вклад в развитие нашего региона и повышение качества жизни в Верхневолжье. У нас с Белоруссией долгая история крепких, взаимовыгодных отношений. За последние 5 лет товарооборот вырос почти в три раза. Белорусские товары отлично зарекомендовали себя на нашем рынке. Яркий пример – сельхозтехника. Только за прошлый год хозяйства региона приобрели 72 трактора Минского тракторного завода», - сообщил в своем канале в мессенджере Мах Виталий Королев.

Виталий Королев выразил уверенность, что взаимовыгодные отношения между нашим регионом и соседней республикой будут только крепнуть.. Фото: ПТО.

Глава региона также отметил, что Тверская область и Беларусь реализуют .крупные совместные проекты, причем им придана динамики в результате переговоров на Петербургском экономическом форуме.

«В нашем технопарке КСК создаётся производство компонентов для поездов будущей первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Республика Беларусь поставляет для них современное оборудование. Ещё один пример: уже несколько месяцев тестируем на тверских маршрутах общественного транспорта автобусы МАЗ. Знаю, что нашим жителям они очень нравятся. Кстати, оснащены автобусы климатическими системами тверского производства. Уверен, такой опыт может стать основой для расширения кооперации между нашими предприятиями», - уточнил опять же в мессенджере Мах Виталий Королев.

Делегация прибыла к нам во главе с послом Беларуси Юрием Селиверстовым и председателем Госкомитета по стандартизации республики Еленой Моргуновой. Фото: ПТО.

Между Верхневолжьем и братской республикой выстроено и культурное взаимодействие. К примеру, недавно в Твери прошли гастроли минского драмтеатра имени М. Горького. На различные фестивали в Беларусь ездят и наши творческие коллективы. Также в планах - перекрёстные экспозиции в музеях.

Глава региона сообщил, что в ближайшие дни белорусская делегация посетит четыре предприятия в нашей области, осмотрит некоторые наши культурные достопримечательности.